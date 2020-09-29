Деменко: «Будем надеяться, что „Краснодар“ пройдёт ПАОК»

Бывший хавбек «Краснодара» дал свой прогноз на матч ЛЧ между «быками» и ПАОКом.

Я, конечно, рассчитываю, что «Краснодар» наконец-то выйдет в Лигу чемпионов, очень этого хочу. Понимаю, что это будет очень тяжелый матч для команды Мусаева. Все-таки в какой-то степени он сильно рискнул, поставив тех же ребят в матче с «Сочи» и не дав основе хотя бы частично отдохнуть. Но посмотрим, что лучше — пропускать игры ради отдыха или быть в тонусе и играть на третий день. Будем надеяться, что «Краснодар» пройдет ПАОК , но, повторюсь, игра будет действительно сложной. Мне хочется, чтобы счет был таким же, 2:1 в пользу «быков». Буду верить в такой результат и надеяться, что еще одна наша команда добавится в Лигу чемпионов.