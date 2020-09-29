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Деменко: «Будем надеяться, что „Краснодар“ пройдёт ПАОК»

29 сентября 2020, 15:26
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший хавбек «Краснодара» Максим Деменко дал свой прогноз на матч ЛЧ между «быками» и ПАОКом.

Я, конечно, рассчитываю, что «Краснодар» наконец-то выйдет в Лигу чемпионов, очень этого хочу. Понимаю, что это будет очень тяжелый матч для команды Мусаева. Все-таки в какой-то степени он сильно рискнул, поставив тех же ребят в матче с «Сочи» и не дав основе хотя бы частично отдохнуть. Но посмотрим, что лучше — пропускать игры ради отдыха или быть в тонусе и играть на третий день. Будем надеяться, что «Краснодар» пройдет ПАОК, но, повторюсь, игра будет действительно сложной. Мне хочется, чтобы счет был таким же, 2:1 в пользу «быков». Буду верить в такой результат и надеяться, что еще одна наша команда добавится в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
29 сентября в 16:05
Веры нет, одна надежда.
batman555
batman555
29 сентября в 15:49
Надо помнить что даже один гол быков... и грекам надо забивать уже три чтобы выйти в лч....два это всего лишь доп время
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 15:45
Удачи Краснодару! Но тревожно... У Быков катастрофически не получается играть важные игры. Думаю дело в тренере.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
29 сентября в 15:41
Не сможет пока Мусаев тренер Краснодара.) Краснодару нужен хороший тренер и тогда клуб даже сможет РПЛ выиграть запросто, команда хорошая руководители тоже.) короче все есть кроме тренера.
David Young
David Young
29 сентября в 15:38
Шансы неплохие. Надо только сделать максимум возможного, или как минимум не провалить игру. Удачи Краснодару. Симпатизирую этому клубу, и хотелось бы, что позоров российских клубов в еврокубках было меньше.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 15:32
Надо не надеяться а зубами вырвать.
Faustello
Faustello
29 сентября в 15:30
Ну во первых не на третий, а на четвертый.
Во вторых, не знаю чё сказать))) гы гы гы
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 15:27
очень это сомнительно))))))))))))
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