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Ловчев готов обсудить со «Спартаком» условия возвращения старой эмблемы

29 сентября 2020, 15:18

Председатель спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев прокомментировал информацию, что московский клуб планирует вернуть старую эмблему.

Болельщики сами просят вернуть исконный ромб без футбольного мяча, который был добавлен при Червиченко. Было обидно слышать, что «Спартак» основан в 1922 году, ведь спортивное общество появилось только в 1935 году. Возвращение логотипа может ознаменовать воссоединение общества и клуба, поскольку они не могут существовать порознь.

Сейчас этот товарный знак принадлежит спортивному обществу «Спартак», поэтому если клуб действительно хочет вернуть старый ромб в 2022 году, то представителям «Спартака» надо будет договариваться о финансовых условиях с обществом, председателем которого являюсь я. Наше общество тоже должно на что-то жить. Но по этому вопросу с нами пока никто не связывался.

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протон1
протон1
29 сентября в 20:47
а где бубнов . на пару с ним ?.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
29 сентября в 20:14
решили впарить картинку федуну) бизнес с воздуха
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 18:09
вношу как предложение
Сменить цвет флага ...
alexgurzan
alexgurzan ответ морозз (раскрыть)
29 сентября в 17:36
.
морозз
морозз
29 сентября в 17:32
Такое раз в жизни бывает... ел макароны без котлет, тихо занимался рукоблудием и вдруг БИНГО - замок, чёрная икра рекой, женщины, загар, яхта! Ну кто из нас бы от этого отказался, поэтому Ловчева не осуждаю!
nubom
nubom
29 сентября в 17:19
Россия славится сообществами, которые кормится за счет общества. По-моему Евгений Серафимович несколько лукавит...
за
за ответ Legend 6 (раскрыть)
29 сентября в 17:00
Ага, как вор в законе грев на сидельцев требует! )
Legend 6
Legend 6
29 сентября в 16:59
😂🤦‍♂️наше общество тоже должно на что-то жить. Такое ощущение что Ловчев автор ромбика...
mondial18
mondial18
29 сентября в 16:46
Наконецто Ловчеву тоже отломится
за
за ответ Байкал-38 (раскрыть)
29 сентября в 16:43, ред.
не так: я - поклонник фильма "Человек с бульвара Капуцинов"! )))
Байкал-38
Байкал-38 ответ за (раскрыть)
29 сентября в 16:21
А я гляжу ты поклонник Боярского!
за
за
29 сентября в 16:13
Ловчев решил оправдать фамилию?
за
за
29 сентября в 16:10
Вот и Ловчев хочет денег.
Эту страну погубит коррупция! (С) Человек с бульвара Капуцинов.
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 16:05
Ловчем торгует святым для спартачей и совесть его не мучает!
Легенда!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 15:36
Жить нужно на пенсию, но она на малкомов уходит
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 15:30
Вот и Евгеша решил "подоить" Федуна. Ничего личного - это бизнес.
Faustello
Faustello
29 сентября в 15:27
    VAN ARM
    VAN ARM
    29 сентября в 15:20
    да ты стал барыгой женя)))))))))
    Q-J-G
    Q-J-G
    29 сентября в 15:18
    это хорошее решение
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