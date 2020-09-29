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В «Спартаке» прокомментировали информацию о возвращении старой эмблемы

29 сентября 2020, 17:39

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал возможное возвращение старой эмблемы московского клуба.

«Спартак» и МФСО «Спартак» ранее заключили лицензионное соглашение, в соответствии с которым клуб получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО «Спартак». При этом клуб ежегодно выплачивает МФСО фиксированную денежную сумму и предоставляет обществу ряд других привилегий.

Клуб имеет право использовать старую эмблему в своих целях. Но если «Спартак» передаст сублицензию третьей стороне, которая будет извлекать прибыль от реализации продукции со старой эмблемой, то, по договору с МФСО «Спартак», клуб должен выплатить обществу определённую долю от денег, полученных «Спартаком» от третьей стороны. При этом размер выплаты лицензионным соглашением с МФСО никак не определён.

Учитывая эти обстоятельства, мы не видим никаких юридических проблем в возможном использовании старой эмблемы клуба в юбилейной форме с элементами ретро-стиля или любой другой атрибутике клуба.

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RIR68
RIR68
29 сентября в 21:59
    311
    311
    29 сентября в 21:03
    Скоро и бромантан вернут!)
    за
    за
    29 сентября в 20:00
    Ловчев обмишурился. )))
    Армейская душа
    Армейская душа
    29 сентября в 19:38
      denmig
      denmig
      29 сентября в 19:32
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        29 сентября в 19:30
        Давно надо восстановить
        cska vperiod
        cska vperiod
        29 сентября в 18:38
        Верните ещё и кружева.
        ДСА
        ДСА
        29 сентября в 18:09
        Всё старое гораздо приятнее нового.
        VAN ARM
        VAN ARM
        29 сентября в 18:04
        хоть дырку от бублика )))главное футбол)))
        Faustello
        Faustello
        29 сентября в 18:01
        Походу Ловчев не опытный дояр)))
        STVA 1
        STVA 1
        29 сентября в 17:48
        Много воды
        shlomo
        shlomo
        29 сентября в 17:40
        Да хоть какую используйте...только игру показывайте
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