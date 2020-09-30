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«Динамо» хочет пригласить в клуб иностранного тренера

30 сентября 2020, 13:53

По данным источника, следующим главным тренером московского «Динамо» будет иностранный специалист.

Спортивный директор клуба Желько Бувач прорабатывает именно зарубежный рынок в поисках нового тренера.

Напомним, что недавно в отставку с поста главного тренера «Динамо» подал Кирилл Новиков. Исполнять его обязанности в ближайшие дни будет тренер «Динамо-2» Александр Кульчий.

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mihey1971
mihey1971 ответ Faustello (раскрыть)
30 сентября в 18:35
    Ironigor
    Ironigor ответ Faustello (раскрыть)
    30 сентября в 15:21, ред.
    100 процентов !!!
    Loko57
    Loko57
    30 сентября в 15:10
    Иностранец- не панацея, правда и свои туда сюда бродят, а толку ноль.
    Faustello
    Faustello
    30 сентября в 15:02, ред.
    Я бы на месте Динамо сделал бы пиар ход и поставил бы тренером Ольгу Бузову!
    Один хрен ничего не изменится по результатам, зато сколько хайпа и новых болел Оля принесет с собой. Да и опыт Барселоны у нее за плечами!
    гы гы гы
    КЭТиК
    КЭТиК
    30 сентября в 14:53
    Канчельскиса надо приглашать, он типа прибалт.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    30 сентября в 14:17
    нормальная идея
    kastites
    kastites
    30 сентября в 14:03
      LOpp
      LOpp
      30 сентября в 14:02, ред.
      Олег Кононов)
      Legend 6
      Legend 6
      30 сентября в 13:58
      Интересно, а Сёмину делали предложение?
      shlomo
      shlomo
      30 сентября в 13:55
      Не ошибитесь с выбором...пусть все будет хорошо!
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