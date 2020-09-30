«Динамо» хочет пригласить в клуб иностранного тренера

По данным источника, следующим главным тренером московского «Динамо» будет иностранный специалист.
Спортивный директор клуба Желько Бувач прорабатывает именно зарубежный рынок в поисках нового тренера.
Напомним, что недавно в отставку с поста главного тренера «Динамо» подал Кирилл Новиков. Исполнять его обязанности в ближайшие дни будет тренер «Динамо-2» Александр Кульчий.
Один хрен ничего не изменится по результатам, зато сколько хайпа и новых болел Оля принесет с собой. Да и опыт Барселоны у нее за плечами!
гы гы гы
Один хрен ничего не изменится по результатам, зато сколько хайпа и новых болел Оля принесет с собой. Да и опыт Барселоны у нее за плечами!
гы гы гы