«Зенит»: «Нас боятся больше, чем ПСЖ, „Севилью“ и „Порту“»

Завтра состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА запустил голосование накануне данного мероприятия. Болельщикам предлагается выбрать команду (из первой корзины), с которой нежелательно попадаться в одной группе.

За «Зенит» отдали голоса 4% участвующих в опросе, за «Порту», ПСЖ и «Севилью» проголосовало 3% опрошенных. Голосование продолжается.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» решила это прокомментировать: