«Зенит»: «Нас боятся больше, чем ПСЖ, „Севилью“ и „Порту“»

Завтра состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА запустил голосование накануне данного мероприятия. Болельщикам предлагается выбрать команду (из первой корзины), с которой нежелательно попадаться в одной группе.
За «Зенит» отдали голоса 4% участвующих в опросе, за «Порту», ПСЖ и «Севилью» проголосовало 3% опрошенных. Голосование продолжается.
Пресс-служба «сине-бело-голубых» решила это прокомментировать:
Нас боятся больше, чем ПСЖ, «Севилью» и «Порту»
We're more feared than PSG, Sevilla and Porto! 💪 #UCLdraw— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 30, 2020
🗳️➡️ https://t.co/tdWcIhTdDf pic.twitter.com/jf1uGitaYE
В Европу Серый приводил,
Все в раздевалке запаниковали,
Когда Артем туда входил...
В Европу Серый приводил,
Все в раздевалке запаниковали,
Когда Артем туда входил...
какое-то глупое хвастовство...
и ничего, что Баварию выбрали 50%.
какое-то глупое хвастовство...
и ничего, что Баварию выбрали 50%.
реально смешно
реально смешно
Болельщики с более слабым рейтингом, особенно команды случайно попавшие в ЛЧ наоборот хотят сильных соперников.
Да им подавай Баварию, Барсу, Реал, а там какие то Зенит с Севильей и Порту значит ЛЧ даром прошла.
А вот болельщики средней руки наоборот такие команды как Зенит, Порту, Севилья будут считать за счастье, есть шанс пройти.
В любом случае гордиться тут нечем. А Зенит как мне кажется только себя унижает, жаль, что самим это не понять. Зенит это лакомый кусок из первой корзины!!!
Неужели если был бы шанс пройти дальше то выбрали бы в соперники ПСЖ, а не Зенит? Такое может выбрать только тот кто слушает рекламу где мечты сбываются..... но только у акционеров и то зажиточных.
Болельщики с более слабым рейтингом, особенно команды случайно попавшие в ЛЧ наоборот хотят сильных соперников.
Да им подавай Баварию, Барсу, Реал, а там какие то Зенит с Севильей и Порту значит ЛЧ даром прошла.
А вот болельщики средней руки наоборот такие команды как Зенит, Порту, Севилья будут считать за счастье, есть шанс пройти.
В любом случае гордиться тут нечем. А Зенит как мне кажется только себя унижает, жаль, что самим это не понять. Зенит это лакомый кусок из первой корзины!!!
Неужели если был бы шанс пройти дальше то выбрали бы в соперники ПСЖ, а не Зенит? Такое может выбрать только тот кто слушает рекламу где мечты сбываются..... но только у акционеров и то зажиточных.
ЗЫ Питерцы голосовали?)))
ЗЫ Питерцы голосовали?)))