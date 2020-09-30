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«Зенит»: «Нас боятся больше, чем ПСЖ, „Севилью“ и „Порту“»

30 сентября 2020, 15:17

Завтра состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА запустил голосование накануне данного мероприятия. Болельщикам предлагается выбрать команду (из первой корзины), с которой нежелательно попадаться в одной группе.

За «Зенит» отдали голоса 4% участвующих в опросе, за «Порту», ПСЖ и «Севилью» проголосовало 3% опрошенных. Голосование продолжается.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» решила это прокомментировать:

Нас боятся больше, чем ПСЖ, «Севилью» и «Порту»

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 октября в 17:39
Кто это там Зенит боится? Лион с Бенфикой или Лейпциг?
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Ген Геныч (раскрыть)
01 октября в 08:54
    star1970
    star1970 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    01 октября в 00:41
      Red blu
      Red blu
      01 октября в 00:34
      Зенит, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
      Дудинчанин
      Дудинчанин
      01 октября в 00:30
      Конечно боятся, на судей то денег не у всех есть
      kastites
      kastites
      01 октября в 00:23
        mortid
        mortid ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
        30 сентября в 23:39
        Потому что они его знать не знают.
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ star1970 (раскрыть)
        30 сентября в 23:24
        А зачем повторяться??? Тут уже так все обосновали , что и добавить нечего, остается только посмеяться.
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        30 сентября в 23:20
        Ахаха!!! Прекрасная шутка! Жаль не сразу прочитал, на весь день бы позитивом зарядился))
        S.L.I.P.
        S.L.I.P.
        30 сентября в 21:50
        Не удивительно. Ведь ПСЖ болельщики хотят в группу к своей команде, чтобы посмотреть на звезд... :)
        Dzolo
        Dzolo ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
        30 сентября в 20:55
        У Зенита стадион с крышей ,зимой +18 на стадионе.
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж
        30 сентября в 20:49
          Tostao
          Tostao
          30 сентября в 20:41
          Глаза боятся, а ноги сделают.
          VV V
          VV V
          30 сентября в 20:40
          Прочитал состав молодёжки-НИ ОДНОГО воспитанника Зенита (если не считать Облякова, который мальчиком тренировался там).....а Зачем Зениту заниматься молодёжью, если за общие государственные деньги страны Зенит купит почти любого футболиста на Планете ???
          rubinovyi2
          rubinovyi2
          30 сентября в 20:16
          Этой пресс-службе можно не бояться остаться без работы,Аншлаг их примет с распростертыми объятиями.))))
          k7vbhf9vesrd
          k7vbhf9vesrd
          30 сентября в 20:16
          Клуб голубых баклановых фекалий
          В Европу Серый приводил,
          Все в раздевалке запаниковали,
          Когда Артем туда входил...
          kolpino08
          kolpino08
          30 сентября в 20:13, ред.
          смешно конечно))
          какое-то глупое хвастовство...
          и ничего, что Баварию выбрали 50%.
          CАRLOS
          CАRLOS
          30 сентября в 20:03
            112910415
            112910415
            30 сентября в 19:40
            смешно
            реально смешно
            Lucho Gonzalez
            Lucho Gonzalez
            30 сентября в 19:04
            Просто никто не хочет ехать в Россию зимой на матчи группового этапа
            Caniggia
            Caniggia
            30 сентября в 19:03
            Это, конечно, крутейший показатель!
            dzvinka
            dzvinka
            30 сентября в 19:00
            Bastardo
            Bastardo
            30 сентября в 18:53
            Вполне реальный рейтинг. Только это заслуга не игроков, а ультрас клуба, которые толпой нападают на гостевых кузьмичей, как в матче с Борусией
            serh62
            serh62
            30 сентября в 18:51
              lobsterdam
              lobsterdam
              30 сентября в 18:50
              не хвались, едучи на рать, а хвались едучи с рати!
              RomM84
              RomM84
              30 сентября в 18:43
              Да одни просто походу не знают кто это, а другие считают роботами с новичком по всему телу пополам а короной...
              Байкал-38
              Байкал-38
              30 сентября в 18:35
              Рейтинг до боли глупый!
              Болельщики с более слабым рейтингом, особенно команды случайно попавшие в ЛЧ наоборот хотят сильных соперников.
              Да им подавай Баварию, Барсу, Реал, а там какие то Зенит с Севильей и Порту значит ЛЧ даром прошла.
              А вот болельщики средней руки наоборот такие команды как Зенит, Порту, Севилья будут считать за счастье, есть шанс пройти.
              В любом случае гордиться тут нечем. А Зенит как мне кажется только себя унижает, жаль, что самим это не понять. Зенит это лакомый кусок из первой корзины!!!
              Неужели если был бы шанс пройти дальше то выбрали бы в соперники ПСЖ, а не Зенит? Такое может выбрать только тот кто слушает рекламу где мечты сбываются..... но только у акционеров и то зажиточных.
              ЮЗИК
              ЮЗИК
              30 сентября в 18:35
              Просто в наш зоопарк никто не хочет ехать
              Заур-ЗВЕРЬ
              Заур-ЗВЕРЬ
              30 сентября в 18:32
              Ха Зенит боятся больше чем Севилью?)))
              ЗЫ Питерцы голосовали?)))
              ВАЙПЕР
              ВАЙПЕР ответ makkie (раскрыть)
              30 сентября в 18:32
              да если зайти на другую провокационную ветку, неважно какого клуба, то тоже можно посмотреть как любят этот клуб)) так уж сложилось, что основная масса болел больше привыкла чужие клубы "поливать", чем на свои смотреть)))
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