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Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из «Химок»

01 октября 2020, 12:19

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, как и ожидалось, досрочно вернулся из аренды в «Химках».

По взаимному соглашению сторон расторгнуто арендное соглашение с Александром Ломовицким, который возвращается в «Спартак».

Полузащитник провёл в составе «красно-чёрных» 8 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
01 октября в 16:44
дома лучше чем на прокат работать...
DEIVID
DEIVID
01 октября в 16:01
По хорошему Ломовицкого продать надо, всё равно толку от него не будет.
я из Химок
я из Химок
01 октября в 14:57
Прошла любовь - завяли помидоры!
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 14:54
Правильно сделал Ломовицкий
EAGinLE
EAGinLE ответ makkie (раскрыть)
01 октября в 14:46
Тоже слышал такое. Ждём официалку. Время ещё есть.
pomor45
pomor45
01 октября в 14:13
Ломовицкий ломанулся обратно в Спартак.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
01 октября в 13:09
Чё за движуха? Почему вернулся?
МапС
МапС
01 октября в 12:58
Прора в другой фарм-клуб, Химки не оправдали доверия
makkie
makkie
01 октября в 12:34
... который возвращается в «Спартак».
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И сразу уходит в аренду в тульский Арсенал.
И Рассказов туда же.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 12:20
Надолго ли?
shlomo
shlomo
01 октября в 12:20
И у красно-белых появилась головная боль....:)))
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