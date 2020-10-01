Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из «Химок»

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01 октября 2020, 12:19

Полузащитник «Спартака» , как и ожидалось, досрочно вернулся из аренды в «Химках».

По взаимному соглашению сторон расторгнуто арендное соглашение с Александром Ломовицким, который возвращается в «Спартак».

Полузащитник провёл в составе «красно-чёрных» 8 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.