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«Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа»

01 октября 2020, 13:54

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в Италии. Футболист перебрался в «Дженоа».

Пресс-служба клуба прокомментировала сделку:

Накануне Шомуродов посетил «Ростов Арену» и тренировочную базу «Ростова», где попрощался с командой, а также обменялся с президентом клуба памятными подарками – в Италию Шомуродов повезёт с собой тот самый мяч, которым он забил первый гол за «Ростов».

Желаем тебе удачи, Элдор!

Нападающий выступал за «желто-синих» с 2017 года, провел 91 матч и забил 18 мячей.

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Все комментарии
Таганский
Таганский
02 октября в 11:27
Удачи в Европе, Шома!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
01 октября в 21:35
18 мячей в 91 матче-очень слабенько.0.2 мяча за игру.
протон1
протон1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
01 октября в 21:24
узбек. ахмедов тоже узбек оказывается. он играл в анжи и в краснодаре. мог и в арсенал попасть его венгер любил. арсен венгер был такой тренер у арса.
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон1 (раскрыть)
01 октября в 21:07
Дружище он узбек из Узбекистана.
Не таджик.)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
01 октября в 19:29
Почему то не жаль что продали Шомуродова.Уже привыкаю что Ростов это транзитный клуб.Не самый плохой вариант!
протон1
протон1
01 октября в 19:18, ред.
нуу стабильно за середняки заиграет. ростов отпустил выиграл. или проиграл врремя покажет. а так че игрок доволен. таджик он вроде. первый таджик в европе как я знаю играет, толи узбек
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 18:25
нужно было уходить раньше)))
Санчо Панса
Санчо Панса
01 октября в 18:00
Вот именно, что продал! По-другому и не скажешь....Будем откровенны, Ростову были просто позарез нужны деньги и они четко сработали)
Kresi frok
Kresi frok
01 октября в 17:42
Интересно будет понаблюдать за его игрой, удачи!
матос
матос
01 октября в 17:42
Лучше бы в Фиорентину отправился , Дженоа слабаки.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 октября в 17:31
Что-то Италия стало популярным у нас направлением для продолжения карьеры в Европе
ariec93
ariec93 ответ Bastardo (раскрыть)
01 октября в 16:30
Это не тот Шальке, который 18 игр подряд не может выиграть в чемпионате?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 октября в 15:39
Жуткая история Фредди Крюгера
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 15:00
Ценник почему-то засекречен.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 октября в 14:57
Кризис немного сбил цену, но в целом очень вовремя избавились от актива, рейтинг которого начал неуклонно падать. По степени своевременности трансфер в чем то схожий со спихиванием Попова в Сочи.
Bastardo
Bastardo
01 октября в 14:51
А сватали его в Шальке, вместо этого аутсайдер Сериала
A.S.A
A.S.A
01 октября в 14:50
Удачи Шома!!
Roger Young
Roger Young ответ Loko57 (раскрыть)
01 октября в 14:50
он узбек
Roger Young
Roger Young
01 октября в 14:50
Молодец, что решил уйти и прогрессировать. Желаю удачи
Loko57
Loko57
01 октября в 14:38, ред.
Игроки из Российских команд потихоньку перебираются в Европу.
Константин Белых
Константин Белых
01 октября в 14:34
Для Валеры конечно потеря. Сейчас в этод долбаный кризис хорошего недорогого напа оочень непросто найти. В основном Заболотные да Ломовицкие. Ростов конечно в таблице без него вниз пойдет однозначно. Удачи Ростову в поиске добротных игроков.
Ravshan878
Ravshan878
01 октября в 14:29
Пришёл попрощаться ребятами , звучит не комфортно но уважуха РОСТОВУ. Желаю от души удачи. Родной ШОМА.
drug01
drug01
01 октября в 14:22
А как сам будет играть?
kolpino08
kolpino08
01 октября в 14:14
молодец. надо попробовать поиграть в Европе.
cska vperiod
cska vperiod
01 октября в 14:10
Ростов потеря а Дженоа нашёл, удачи узбеку в Серии А.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 14:07
Вот как надо уходить,раз и ушёл,а то начинают всякую хрень разводить на 2-3 месяца!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
01 октября в 14:06
Даже не верится, что он в Италию перешёл, а Артёмка так и сидит на дзюбе ровно.
STVA 1
STVA 1
01 октября в 14:06
Это было понятно
Ice van Reed
Ice van Reed
01 октября в 14:03
Успехов в Италии Шома!!!
ОПС
ОПС
01 октября в 14:01
Удачи в Италии!
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