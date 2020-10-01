«Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа»

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в Италии. Футболист перебрался в «Дженоа».
Пресс-служба клуба прокомментировала сделку:
Накануне Шомуродов посетил «Ростов Арену» и тренировочную базу «Ростова», где попрощался с командой, а также обменялся с президентом клуба памятными подарками – в Италию Шомуродов повезёт с собой тот самый мяч, которым он забил первый гол за «Ростов».
Желаем тебе удачи, Элдор!
Нападающий выступал за «желто-синих» с 2017 года, провел 91 матч и забил 18 мячей.
Не таджик.)
Не таджик.)