«Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа»

Форвард «Ростова» продолжит карьеру в Италии. Футболист перебрался в «Дженоа».

Пресс-служба клуба прокомментировала сделку:

Накануне Шомуродов посетил «Ростов Арену» и тренировочную базу «Ростова», где попрощался с командой, а также обменялся с президентом клуба памятными подарками – в Италию Шомуродов повезёт с собой тот самый мяч, которым он забил первый гол за «Ростов».

Желаем тебе удачи, Элдор!