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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рубена Диаша

29 сентября 2020, 23:31

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с португальцем подписан до лета 2026 года. Как сообщалось ранее, сумма трансфера должна составить около 70 млн евро.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рубена Диаша

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ Тео Джонс (раскрыть)
30 сентября в 19:06, ред.
мне вот вчера вечером пришла мысль тоже... что они там засели... бывшие мошенники из барсы, администраторы, и этот пеп, и агенты ихние... и постоянно скупаются из пиренеев по связям игроки... типа за 50-70 лямов, а по факту может там на 15-20 по каждом меньше, а остальное откатом на оффшоры ложиться... Намывают себе бабло с шейхов так сказать, за тяжолый менеджментский труд)))
Ну а пеп мастерски рассказывает, что вот вот да и возьмем ЛЧ, в этом то он точно гений.
Все эти Ляпорты, Менди, Жезусы, Гюндоганы, Диасы, Бернарду Сильвы, Стоунзы, Едерсон и т.д. Это ж неиссякаемая нефте-жила.
а уж че-че, а португальские и испанские клубы с офф-шорами умеют работать, и тем более те что из латинской америки))
Hoyar
Hoyar
30 сентября в 01:32
Сити ещё опорник быстрый нужен, в центре Фер, Род очень медленные.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Тео Джонс (раскрыть)
30 сентября в 00:19
Ну фик знает,если клубы знают,что у португальцев все втридорога как это играет им на руку???
Тео Джонс
Тео Джонс ответ dzvinka (раскрыть)
30 сентября в 00:12, ред.
Торрес еще... какие то космические средства Сити тратит каждый год на оборону, а в итоге пшик полнейший, даже Ляпорт и тот не тянет...
Тут вопрос или же Гвардиола просто не умеет разглядеть норм защ или же его кто то подставляет все время?:D
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
30 сентября в 00:11
Их репутация играет им же на руку, так как клубы наперед уже знают, что ниже такого то прайса игрок стоять не будет, если он с порт чемпа)
dzvinka
dzvinka
30 сентября в 00:04, ред.
ну все, Аке, Диаш, кто-там еще... лысый гений подлатали, пеп забирает ЛЧ, или нет?!)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
29 сентября в 23:51
С португальских клубов нужно брать пример как вести бизнес.Продать за такие деньжищи совсем не топ игрока только они могут...
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 23:49
Самое лучшее в этой сделке- это то, что наконец-то слили отаменди)
А на счёт этого диаша посмотрим ещё что он может
Foxes
Foxes
29 сентября в 23:37
Это не отец Лэмпарда?
mondial18
mondial18
29 сентября в 23:33
скольок им еще надо ?
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