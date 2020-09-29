«Манчестер Сити» объявил о трансфере Рубена Диаша

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт с португальцем подписан до лета 2026 года. Как сообщалось ранее, сумма трансфера должна составить около 70 млн евро.
Защитник «Бенфики» Рубен Диаш перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт с португальцем подписан до лета 2026 года. Как сообщалось ранее, сумма трансфера должна составить около 70 млн евро.
Ну а пеп мастерски рассказывает, что вот вот да и возьмем ЛЧ, в этом то он точно гений.
Все эти Ляпорты, Менди, Жезусы, Гюндоганы, Диасы, Бернарду Сильвы, Стоунзы, Едерсон и т.д. Это ж неиссякаемая нефте-жила.
а уж че-че, а португальские и испанские клубы с офф-шорами умеют работать, и тем более те что из латинской америки))
Ну а пеп мастерски рассказывает, что вот вот да и возьмем ЛЧ, в этом то он точно гений.
Все эти Ляпорты, Менди, Жезусы, Гюндоганы, Диасы, Бернарду Сильвы, Стоунзы, Едерсон и т.д. Это ж неиссякаемая нефте-жила.
а уж че-че, а португальские и испанские клубы с офф-шорами умеют работать, и тем более те что из латинской америки))
Тут вопрос или же Гвардиола просто не умеет разглядеть норм защ или же его кто то подставляет все время?:D
Тут вопрос или же Гвардиола просто не умеет разглядеть норм защ или же его кто то подставляет все время?:D
А на счёт этого диаша посмотрим ещё что он может
А на счёт этого диаша посмотрим ещё что он может