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Газинский: «Очень жаль, что некоторые наши клубы не смогли пробиться в ЛЕ»

01 октября 2020, 08:46
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский дал комментарий после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выхода своей команды в групповой этап турнира.

Отсутствие зрителей — большая потеря. Может быть, прозвучит банально, но это факт — без болельщиков в футбол играть скучно. Мы выходим на поле ради них. Но есть меры безопасности из-за COVID-2019, и нужно относиться к ним с уважением.

Приятно ли, что «Краснодар» защитил честь России в еврокубках? Очень жаль, что некоторым российским клубам не удалось пробиться сквозь квалификацию Лиги Европы. Чем больше наших команд в еврокубках, тем лучше. Ну а нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба — выйти в групповой этап Лиги чемпионов. И мы это сделали!

Что касается того, с кем я мечтаю сыграть на групповом этапе, то много с кем, одну команду и не выделю. Всё-таки это мой дебют в Лиге чемпионов. Матч с любой командой из первой или второй корзины станет большим событием.

Когда я взял телефон после матча, там были десятки непрочитанных сообщений. Первой, конечно, поздравила семья. Друзья, близкие — поздравлений и пожеланий было много.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Остапчук 67 (раскрыть)
01 октября в 12:14
Они же не бегают по улицам и не просят:спросите меня о чём-нибудь!Есть большое сообщество людей.кормящихся таким способом,возможно и не очень полезным и эффективным.К ним какие претензии-их распирает от счастья.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 10:25
Как они все любят болтать.
Василий 50
Василий 50
01 октября в 10:24
О своей игре думай.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 октября в 10:23
"Краснодар" тоже не удивил.
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 09:40
Вы тоже чудом попали)))
Legend 6
Legend 6 ответ Loko57 (раскрыть)
01 октября в 09:37
Ну Динамо давно уже не видный клуб, у них бардак везде и их попадание в этот турнир было случайностью.
А Ростов жалко. При Карпине они приличную игру показывают, правда не задалось что-то.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 09:22
Похоже шансов пробиться через квалификацию изначально не было.
Loko57
Loko57
01 октября в 09:11
Стыдно что видные Российские клубы не смогли пройти квалификацию.
Faustello
Faustello
01 октября в 08:54
Ты Юра уже год лишний пассажир, вчера язык по полю волочился уже через 10 минут игры, бесполезный и инородный, какая тебе ЛЧ???
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 08:49
некоторые быстренько слили второсортный турнир) за кубок России будут биться)))
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