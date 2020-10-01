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Семак: «Кокорин был важен для нас. Он один из лучших игроков России»

01 октября 2020, 07:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что в петербургском клубе рассчитывали на форварда Александра Кокорина, который этим летом перебрался в «Спартак» на правах свободного агента.

— Насколько масштабное усиление вам нужно, чтобы к зимнему перерыву идти первыми в чемпионате России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

— К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лиге чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь. Так что будем смотреть на жеребьёвку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф. Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.

— Наблюдая за тем, как Кокорин из-за травмы провёл за «Спартак» всего два неполных матча без голов и голевых передач, не было мысли, что, возможно, он и не нужен был «Зениту»?

— Нет. Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в национальную команду.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ n272nm (раскрыть)
01 октября в 21:10
Умный......).....
n272nm
n272nm ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 21:06
Сравнивать Ливерпуль и Спартак - это как сравнивать одно место с пальцем. Сравнивать Спартак нужно, к примеру, с молдавским Шерифом. Шериф - восемнадцатикратный чемпион Молдавии, десятикратный обладатель Кубка Молдавии, семикратный обладатель Суперкубка Молдавии, двукратный обладатель Кубка чемпионов Содружества. Так оно более правильно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 15:29, ред.
Статистика берется за всю историю клуба. Вы же не Иваны не помнящие. У каждого клуба есть своя история и истинным болельщикам она дорога. Вот например Ливерпуль 16 лет ( как кстати и Спартак ) не брал чемпионство, но он на Туманном Альбионе ЛИВЕРПУЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ... Поэтому не надо кичится своими достижениями за последние годы. Жизнь она брат переменчива. Не на все века ваше чемпионство. Я хочу конечно , что бы зенит вышел из группы, но и желаю вам что бы хотя бы одна из команд калибра Бавария, Ливерпуль , ПСЖ,Барса попалась вам в группе. Одна и тогда посмотрим.......
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 14:56
Одни кубки да суперкубки - есть чем гордиться!) У ЦСКА кстати "в 21 веке" 21 трофей так что вы и здесь не лучшие!)
P.S. У вас не 18 а 17 "титулов"!
Suriand
Suriand ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 13:58
Спартак обыгрывал и Реал и Арсенал в свое время и никто не тыкал цифрами стоимости составов,а сейчас имея неограниченные финансовые ресурсы Газпрома Зенит не может обыграть условный "Лион" в этом вся разница.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 13:47
Как вопрос ребром - так "некоторые" сразу в ретро...в средние века...)))


Зенит в 21-м веке - 18 титулов....
Спартак в 21-м веке - 5 титулов...

....сравнительную статистику очных встреч и забитых мячей за последние 5-7 лет наверное вы знаете....
....там разница больше чем у Барселоны и Ливанте......)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 октября в 13:06
Почему его выбор. По-моему это зенит не захотел подписать его. А Семак наоборот настаивал. Как то глупо все перекладывать на кокорина
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 12:03
А у вас за 95 лет сколько титулов??? И в каком году то вы начале выирвать титулы....???.....Бензин то у Вас может закончиться и даже Запорожец не чем будет заправлять то.
Footbolista
Footbolista ответ nubom (раскрыть)
01 октября в 11:57
В смысле после литра?)...
nubom
nubom ответ Footbolista (раскрыть)
01 октября в 11:53
На хорошем спортбайке с литром можно все....)
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 11:46, ред.
На хорошем литровом спортбайке легко можно обогнать вполне себе исправную серийную Феррари...
спортбайк стоит раз в 10 дешевле)...
nubom
nubom
01 октября в 11:42
Кто-то сделал большую гадость, не разрешив Александру вернуться в Зенит...
stavr74
stavr74
01 октября в 10:53
и ноги вытерли о него
Gunslinger
Gunslinger ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 10:41
Надо просто перед заездом итальянскую лошадку на "Лукойле" заправить!!! :)))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Ternan (раскрыть)
01 октября в 10:40
Помню вступал в дебаты с динамовским фаном sem25, раньше он был постоянный пользователь тут, уверяющий, что Кокорин самый талантливый игрок в России всех времён, на мою тираду с таким же как у вас текстом он сказал "его время скоро придёт и вы поймёте, как ошибались" и привёл 100500 историй, как Кокорин божил в Динамо. Этот разговор случился перед переходом в Зенит.
Время прошло...Кокорин даже до Кириченко условного не дотягивает)
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 10:36
Спартак в Европе даже не проверить)
oFANATo
oFANATo
01 октября в 10:30
Понимает Семак , что его тактика с навесами на Дзюбу обернется проблемами в ЛЧ. Болельщики зенита уже им не довольны и предъявляют претензии, уже даже придумали прозвище - Семак "Навесов"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ternan (раскрыть)
01 октября в 10:28
А как же блестящая игра с пацанами из Ростова. Там феерия была.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 10:21, ред.
Там только у вас "всё проверяется"...)))
4 титула за 2 сезона нормальный результат...чтоб считаться Лидером и Флагманом.....

А ЛЧ всего лишь турнир где наши команды (не важно из какой корзины) пытаются выйти из группы уступая в разы по стоимости состава всем участникам группы...)))


155 млн (Зенит) + 78 млн (Локо) + 107 млн (Краснодар) = 340 млн (стоимость трёх составов всех наших команд в ЛЧ)

Для сравнения...условные...
Лион - 345 млн
Лейпциг - 500 млн

Можно конечно на "Жигулях" обогнать "Феррари"...только не надолго...да и "Феррари" должна быть как то не очень исправна в этот день...)))
galem72
galem72
01 октября в 10:18
"...я прекрасно знаю его возможности..."

Да о его околофутбольных возможностях знает почти вся страна! Вот только на поле он является пустотой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 10:04
А гдк ты увидел флагмана и гегемона??? Лига же чемпионов еще не началась и игра 3 октября еще не наступила. Но главное , что в европе покажете там все проверяется.
leopit
leopit
01 октября в 09:58
поступил с клубом по-говн.....цки
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 09:56
Было бы разрешено ему выступать за Флагмана и Гегемона - остался бы в команде....
Константин Белых
Константин Белых
01 октября в 09:47
Пусть бомжи за 30 миллионов забирают его. Отдадим. За 30 миллионов. Только Зениту.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 09:29
А чего же его не передподписали раз такой ценный игрок Кокори???
andre_can
andre_can
01 октября в 09:14
кокорин с воза на расходы больше :)
Рожден в СССР
Рожден в СССР
01 октября в 09:12
Зачем пиарить уголовника? Он может и тебе стулом
Ternan
Ternan
01 октября в 09:03
У меня ощущение что его когда то кто то в детстве назвал лучшим и дальше ему платили зарплату уже по инерции. У него ни разу не выдающая статистика, он не решает матчи в одиночку, он обычный, добротный нападающий, без звезд.
А его все страной нацеловывают в ж... заваливая деньгами и комплиментами, за которыми по сути нет никаких реальных заслуг
112910415
112910415
01 октября в 08:57
ну ... скоро встретитесь, будет возможность обменяться мнениями
Жека10
Жека10
01 октября в 08:53
игрока сильно распиарили,а толку с него на футбольном поле очень мало.Впрочем в РПЛ можно и не играть,но получать такую же зарплату как игроки из грандов европы типо: Бавария,Реал,МЮ,Барселона,Интер и другие
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