Семак: «Кокорин был важен для нас. Он один из лучших игроков России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что в петербургском клубе рассчитывали на форварда Александра Кокорина, который этим летом перебрался в «Спартак» на правах свободного агента.
— Насколько масштабное усиление вам нужно, чтобы к зимнему перерыву идти первыми в чемпионате России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов?
— К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лиге чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь. Так что будем смотреть на жеребьёвку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф. Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.
— Наблюдая за тем, как Кокорин из-за травмы провёл за «Спартак» всего два неполных матча без голов и голевых передач, не было мысли, что, возможно, он и не нужен был «Зениту»?
— Нет. Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в национальную команду.
P.S. У вас не 18 а 17 "титулов"!
P.S. У вас не 18 а 17 "титулов"!
Зенит в 21-м веке - 18 титулов....
Спартак в 21-м веке - 5 титулов...
....сравнительную статистику очных встреч и забитых мячей за последние 5-7 лет наверное вы знаете....
....там разница больше чем у Барселоны и Ливанте......)))
Зенит в 21-м веке - 18 титулов....
Спартак в 21-м веке - 5 титулов...
....сравнительную статистику очных встреч и забитых мячей за последние 5-7 лет наверное вы знаете....
....там разница больше чем у Барселоны и Ливанте......)))
спортбайк стоит раз в 10 дешевле)...
спортбайк стоит раз в 10 дешевле)...
Время прошло...Кокорин даже до Кириченко условного не дотягивает)
Время прошло...Кокорин даже до Кириченко условного не дотягивает)
4 титула за 2 сезона нормальный результат...чтоб считаться Лидером и Флагманом.....
А ЛЧ всего лишь турнир где наши команды (не важно из какой корзины) пытаются выйти из группы уступая в разы по стоимости состава всем участникам группы...)))
155 млн (Зенит) + 78 млн (Локо) + 107 млн (Краснодар) = 340 млн (стоимость трёх составов всех наших команд в ЛЧ)
Для сравнения...условные...
Лион - 345 млн
Лейпциг - 500 млн
Можно конечно на "Жигулях" обогнать "Феррари"...только не надолго...да и "Феррари" должна быть как то не очень исправна в этот день...)))
4 титула за 2 сезона нормальный результат...чтоб считаться Лидером и Флагманом.....
А ЛЧ всего лишь турнир где наши команды (не важно из какой корзины) пытаются выйти из группы уступая в разы по стоимости состава всем участникам группы...)))
155 млн (Зенит) + 78 млн (Локо) + 107 млн (Краснодар) = 340 млн (стоимость трёх составов всех наших команд в ЛЧ)
Для сравнения...условные...
Лион - 345 млн
Лейпциг - 500 млн
Можно конечно на "Жигулях" обогнать "Феррари"...только не надолго...да и "Феррари" должна быть как то не очень исправна в этот день...)))
Да о его околофутбольных возможностях знает почти вся страна! Вот только на поле он является пустотой.
Да о его околофутбольных возможностях знает почти вся страна! Вот только на поле он является пустотой.
А его все страной нацеловывают в ж... заваливая деньгами и комплиментами, за которыми по сути нет никаких реальных заслуг
А его все страной нацеловывают в ж... заваливая деньгами и комплиментами, за которыми по сути нет никаких реальных заслуг