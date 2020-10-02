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Пиоли о серии пенальти с «Риу Аве»: «Никогда не видел ничего подобного»

02 октября 2020, 04:36
Риу АвеЛоготип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы над «Риу Аве» (2:2, 9:8 — пен.) в раунде плей-офф Лиги Европы.

Миланский клуб бил первым в серии пенальти и трижды уступал португальцам в счёте. Однако «Риу Аве» не воспользовался своими шансами, дважды попав в штангу и один раз пробив выше ворот. Решающий 24-й удар в серии был отражён Джанлуиджи Доннаруммой.

Сложно контролировать свои эмоции в такой ситуации. От возможной победы мы в мгновение ока перешли к возможному поражению.

Что касается серии пенальти, вот почему её называют лотереей. У нас молодая команда, и нам было очень непросто сохранять хладнокровие, но мы доказали, что можем выстрадать результат. Я никогда не видел ничего подобного, но это футбол.

Думаю, что мы показали достаточно хорошую игру, но позволили застать себя врасплох у своих ворот.

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alex074
alex074
02 октября в 10:33
Еле-еле отскочили...Были в секундах от падения в пропасть, т.е. могли остаться без евротурниров...И встать в один ряд с "могучими" Динамо и Ростовом. Но португальцы профукали своё счастье сами.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
02 октября в 10:00
Цирк)
АлексАлекс
АлексАлекс
02 октября в 09:44
Посмотрел сейчас обзор матча. Никогда не видел ничего подобного
feris1
feris1
02 октября в 09:30
Повезло,чуть не лохонулись.
Шишанутый
Шишанутый
02 октября в 07:16
Португальцы круто сыграли молодцы. Вот это выдали команды!! Самый лучший матч в Ле пока в этом сезоне.
Ozabot
Ozabot
02 октября в 05:59
Уровень везения «Милана» просто божественно необъяснимый. Так не бывает!
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 05:52
Повезло, не опозорились.
112910415
112910415
02 октября в 05:19
можно и помереть от переживаний !
STVA 1
STVA 1
02 октября в 05:05
Триллер прям получился
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