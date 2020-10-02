Пиоли о серии пенальти с «Риу Аве»: «Никогда не видел ничего подобного»

Главный тренер «Милана» дал комментарий после победы над «Риу Аве» (2:2, 9:8 — пен.) в раунде плей-офф Лиги Европы.

Миланский клуб бил первым в серии пенальти и трижды уступал португальцам в счёте. Однако «Риу Аве» не воспользовался своими шансами, дважды попав в штангу и один раз пробив выше ворот. Решающий 24-й удар в серии был отражён Джанлуиджи Доннаруммой.

Сложно контролировать свои эмоции в такой ситуации. От возможной победы мы в мгновение ока перешли к возможному поражению.

Что касается серии пенальти, вот почему её называют лотереей. У нас молодая команда, и нам было очень непросто сохранять хладнокровие, но мы доказали, что можем выстрадать результат. Я никогда не видел ничего подобного, но это футбол.

Думаю, что мы показали достаточно хорошую игру, но позволили застать себя врасплох у своих ворот.