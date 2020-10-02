Куман: «Результаты позволяют нам думать, что „Барселона“ на верном пути»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 4-го тура Примеры. На 42-й минуте защитник «сине-гранатовых» Клеман Ленгле получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве при счёте 1:0.

Можно спорить о том, был ли там фол на жёлтую или нет, но наказание было суровым. Арбитром быть нелегко. Это не то решение, которое мы должны обсуждать. Важнее было поговорить о том, как мы должны действовать в меньшинстве.

Я очень горжусь тем, как команда выступила сегодня. Мы очень хорошо поработали и были очень дисциплинированы, играя в меньшинстве. Даже без одного игрока мы сумели одержать победу. Результаты позволяют нам думать, что мы находимся на правильном пути.

Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча.