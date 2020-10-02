Куман: «Результаты позволяют нам думать, что „Барселона“ на верном пути»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 4-го тура Примеры. На 42-й минуте защитник «сине-гранатовых» Клеман Ленгле получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве при счёте 1:0.
Можно спорить о том, был ли там фол на жёлтую или нет, но наказание было суровым. Арбитром быть нелегко. Это не то решение, которое мы должны обсуждать. Важнее было поговорить о том, как мы должны действовать в меньшинстве.
Я очень горжусь тем, как команда выступила сегодня. Мы очень хорошо поработали и были очень дисциплинированы, играя в меньшинстве. Даже без одного игрока мы сумели одержать победу. Результаты позволяют нам думать, что мы находимся на правильном пути.
Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча.
Куман также прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, где «Барселона» сыграет с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».
Знаем, что «Ювентус» — одна из сильнейших команд в группе. Будем надеяться, что мы выйдем в плей-офф ЛЧ. Мы должны туда выйти.