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Куман: «Результаты позволяют нам думать, что „Барселона“ на верном пути»

02 октября 2020, 02:42
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 4-го тура Примеры. На 42-й минуте защитник «сине-гранатовых» Клеман Ленгле получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве при счёте 1:0.

Можно спорить о том, был ли там фол на жёлтую или нет, но наказание было суровым. Арбитром быть нелегко. Это не то решение, которое мы должны обсуждать. Важнее было поговорить о том, как мы должны действовать в меньшинстве.

Я очень горжусь тем, как команда выступила сегодня. Мы очень хорошо поработали и были очень дисциплинированы, играя в меньшинстве. Даже без одного игрока мы сумели одержать победу. Результаты позволяют нам думать, что мы находимся на правильном пути.

Месси и Фати были очень хороши, как и вся команда. Лео много работал без мяча.

Куман также прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, где «Барселона» сыграет с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».

Знаем, что «Ювентус» — одна из сильнейших команд в группе. Будем надеяться, что мы выйдем в плей-офф ЛЧ. Мы должны туда выйти.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
02 октября в 07:10
Пока действительно всё хорошо.
Barcelona
Barcelona
02 октября в 05:13
Подобное на данном этапе лучше не комментировать.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 03:49
По паре матчей делать выводы очень даже рано. Вот сыграют с десяток , там и посмотрим.
beefs
beefs
02 октября в 02:57
Ещё бы и вы не вышли...
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 02:57
Путь еще далек, все впереди
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