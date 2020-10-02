Клопп: «Если выбирать победителя по 90 минутам, им должны быть мы»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:0, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Если бы победителя выбирали по 90 минутам, им должны были стать мы. Но мы не в сказке, необходимо забивать голы.

Мне понравились многие составляющие нашей игры. Мы сильно перетасовали состав, но я увидел должную игру. Что касается серии пенальти, все знают, что это лотерея.

Чего не хватило нашей игре? Голов. Многое меняется, когда вы ротируете состав, особенно в ключевых позициях. Мне действительно понравилось, как выступили ребята. Многие проявили себя индивидуально. Нам не хватало последнего паса. А в такой игре у вас не будет много моментов, потому что обе команды проделывают огромную работу, чтобы не дать сопернику свободу.