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М. Фернандес: «Мы готовы к Лиге Европы»

02 октября 2020, 16:03

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ПФК ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

Мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству.

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Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Великолепный (раскрыть)
03 октября в 07:21
как раз сейчас из защитников здоровы только магнуссон и фернандес
112910415
112910415
02 октября в 20:17, ред.
Демонстрируйте это!
djo11
djo11
02 октября в 19:57
вы то готовы, но только от вас ждали лиги чемпионов, а лига европы на х никому не нужна, лучше бы не играли там и сосредоточились на чемпионате, как делает это спартак обычно
blitz
blitz
02 октября в 19:47
Проходных игр не будет, в каждом матче придется выкладываться по полной программе.
Великолепный
Великолепный
02 октября в 19:45, ред.
ЦСКА в это трансферное окно усилился как никогда, тем интереснее будет смотреть как себя проявят новички, Фукс, Эджуке, Гайч, Зайнутдинов. Главное что бы не было много травмированных особенно защитников, как в прошлой ЛЕ, когда некого было ставить в защиту кроме 17-ти летнего Карпова.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 октября в 19:04
Что Супер Марио готов, согласен,а вот на счёт обороны есть червь сомнения. Посмотрим, как говорится, дай бог чтобы было всё тип топ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 18:14
В нашей группе нужно играть только на победу или вкрай на ничью,никаких поражений не принимаем!
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 17:07
мы принимаем бой кричали они))))))))))) а мы смотрели на них с тоской)))))))))))
Багров-брат
Багров-брат
02 октября в 17:06
Марио прав, удачи Марио и всем парням!...)))
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 16:43
В прошлый раз тоже фаворитами были.
shlomo
shlomo
02 октября в 16:32
Эх Марио, вы не могли у Локо выиграть, а тут прямо готовы в ЛЕ играть....группа нормальная, реально собрать максимум очков, но можно и остаться с нулем..... как показывают последние выступления наших команд в Европе для нас не может быть легких групп по определению....(да и как можно называть легкой группу где есть голландский топ клуб и Загреб который приучил к тому что играет в Еврокубковой весне , да и австрийцы очень даже не уступчивые соперники.... время для Ганчаренко показывать, что он может в Европе.....Удачи коняшки!
sv_1969
sv_1969
02 октября в 16:27
Игры покажут как готовы
mihaluch
mihaluch
02 октября в 16:25
Сейчас одни слова каковы на деле увидим.
drug01
drug01
02 октября в 16:15
Меньше слов больше дела
Zenit_84
Zenit_84
02 октября в 16:08
Время покажет, Марио
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