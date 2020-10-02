М. Фернандес: «Мы готовы к Лиге Европы»

Защитник ЦСКА прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ПФК ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

Мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству.