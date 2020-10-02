Дюков: «РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы»

Президент РФС Александ Дюков заявил, что Россия получит за проведение ЧМ-2018 $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) по программе наследия ФИФА (FIFA Legacy)
В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе — с $60 млн до $100 млн. Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры, в том числе планируется строительство малоформатных манежей.
Трансформация происходит и в нашей политике по работе с регионами. РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы — в два раза увеличена сумма финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям.
Мы также по-новому структурируем подходы к развитию футбола в регионах. Заключаем четырехсторонние соглашения между РФС, Министерством спорта РФ, администрациями регионов и региональными федерациями. Таких соглашений, в которых ставятся четкие цели и распределяется ответственность, заключено уже 14. В ближайшее время их готовы подписать еще порядка 30 регионов.