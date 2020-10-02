Дюков: «РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы»

Президент РФС Александ Дюков заявил, что Россия получит за проведение ЧМ -2018 $100 млн от Международной федерации футбола ( ФИФА ) по программе наследия ФИФА ( FIFA Legacy)

В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе — с $60 млн до $100 млн. Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры, в том числе планируется строительство малоформатных манежей.

Трансформация происходит и в нашей политике по работе с регионами. РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы — в два раза увеличена сумма финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям.