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Дюков: «РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы»

02 октября 2020, 13:50

Президент РФС Александ Дюков заявил, что Россия получит за проведение ЧМ-2018 $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) по программе наследия ФИФА (FIFA Legacy)

В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе — с $60 млн до $100 млн. Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры, в том числе планируется строительство малоформатных манежей.

Трансформация происходит и в нашей политике по работе с регионами. РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы — в два раза увеличена сумма финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям.

Мы также по-новому структурируем подходы к развитию футбола в регионах. Заключаем четырехсторонние соглашения между РФС, Министерством спорта РФ, администрациями регионов и региональными федерациями. Таких соглашений, в которых ставятся четкие цели и распределяется ответственность, заключено уже 14. В ближайшее время их готовы подписать еще порядка 30 регионов.

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Все комментарии
Vector
Vector
02 октября в 17:32
Вам там золотые гири отправили?? Ножовка по металлу нужна?
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 14:29
Похоже у нас два региона: Москва да Питер.
drug01
drug01
02 октября в 14:06
Помощь просто необходима надо делиться со всеми
Faustello
Faustello
02 октября в 13:58
Чиновники одели слюнявчики, взяли в руки космические ложки и ждут поезд с бабосом)))
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