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Влашич: «В Лиге Европы не бывает легких групп»

02 октября 2020, 16:02

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

В Лиге Европы не бывает легких групп, и у нас она непростая. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.

Я из Хорватии, сыграю в своей родной стране. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ПФК ЦСКА и «Спартака». С этой точки зрения игра будет особенной.

Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 20:14
Удачи и успеха !
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 19:55
Точно и да же белорусы могут дать взбучку в ЛЕ.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
02 октября в 18:43
Бывают, но только для команд выше уровня ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 18:12
Точно, даже венгры с болгарами могут дать взбучку...
cska vperiod
cska vperiod
02 октября в 17:59
На этот раз надо играть по серъёзному.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
02 октября в 17:53
Клоун, хорош может уже гадить на каждой ветке?
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 17:34
Слабая группа бывает только у спонсора лч
David Young
David Young
02 октября в 17:18
Умный парень, понимает реальную ситуацию в Лиге Европы в целом, и конкретно группу, в которой будет играть ЦСКА.
cska59
cska59
02 октября в 16:56
Ну это радует,у Николы мотивация будет запредельная.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 октября в 16:40
Согласен с Николой, слабаков в ЛЕ нет, удачи ЦСКА.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 16:37
Группа получилась нейтральная: ни лёгкая, ни сложная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 16:10
Бывает,у нас лёгкая!
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