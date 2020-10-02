Влашич: «В Лиге Европы не бывает легких групп»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

В Лиге Европы не бывает легких групп, и у нас она непростая. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии.

Я из Хорватии, сыграю в своей родной стране. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ПФК ЦСКА и «Спартака». С этой точки зрения игра будет особенной.

Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной.