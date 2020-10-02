Газзаев: «ЦСКА — лидер в своей группе»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
Я думаю, что самые лучшие шансы на выход из группы именно у ЦСКА, потому что ЦСКА в этой группе является лидером при всем моем уважении к «Динамо» Загреб и «Фейеноорду». Здесь даже не может быть двух мнений. Я абсолютно уверен, что ЦСКА выйдет с первого места в следующий этап.
Пахать надо, а не разглагольствовать и шапками кидаться.
Проходных соперников в Европе нет - пора это уяснить уже. И так рейтинг ни к чёрту.
Пахать надо, а не разглагольствовать и шапками кидаться.
Проходных соперников в Европе нет - пора это уяснить уже. И так рейтинг ни к чёрту.