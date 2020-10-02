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Газзаев: «ЦСКА — лидер в своей группе»

02 октября 2020, 15:26

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Я думаю, что самые лучшие шансы на выход из группы именно у ЦСКА, потому что ЦСКА в этой группе является лидером при всем моем уважении к «Динамо» Загреб и «Фейеноорду». Здесь даже не может быть двух мнений. Я абсолютно уверен, что ЦСКА выйдет с первого места в следующий этап.

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Все комментарии
viv
viv
02 октября в 20:42
Группа сильнее, чем в прошлой ЛЕ. Так что просто не будет.
oFANATo
oFANATo
02 октября в 20:32
Ну это Газзаев погорячился.
Не стоит говорить гоп пока не перепрыгнул
Степашин то же говорил что его Динамо пройдет квалификацию и сглазил
112910415
112910415
02 октября в 20:11
Поверим в этот раз !
протон1
протон1
02 октября в 20:05
с первого не выйдет цска.
cska vperiod
cska vperiod
02 октября в 19:04
Теперь надо вернуть третью команду в ЛЧ, спартака эти проблемы не волнуют.
David Young
David Young ответ Альфи (раскрыть)
02 октября в 17:06
От психологии многое будет зависеть, недооценка и недостаточно серьёзное отношение к клубам которые слабее на бумаге - частая проблема как сборной России, так и российских клубов. У меня достаточно много опасений, но здесь хотя бы более хорошая ситуация, чем у Зенита, Краснодара, и тем более Локомотива, у которого шансов на нормальное выступление практически нет.
Багров-брат
Багров-брат ответ матос (раскрыть)
02 октября в 17:05
    Альфи
    Альфи ответ David Young (раскрыть)
    02 октября в 16:54
    Понятно что наш чемп самый слабый в Европе, и Феенорд и Загреб в своих странах рулят, но широкой публике , которая сядет у телевизоров смотреть матчи, все эти команды мало что значат ,включая нас, это не Реал и не Милан,или Барса, вот я о чем, а нашим в отличии от этих бойцов в общем то наплевать на престиж, вот чего боюсь, поедут опять как туристы на прогулку...
    матос
    матос ответ Багров-брат (раскрыть)
    02 октября в 16:51, ред.
    тут речь о конезаводе , причем тут КБ?
    а в европе в этом сезоне я с большим удовольствием смотреть Интер буду в ЛЧ , чем подуги РПЛ ;-)
    Багров-брат
    Багров-брат ответ матос (раскрыть)
    02 октября в 16:39
    Что-то на европейском горизонте не видно кб-чемпионов. А, может, им недостойно играть в какой-то Европе?...)))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    02 октября в 16:38
    Поживём, увидим хорош ли прогноз.Группа нормальная, слабаков нет. Удачных игр ЦСКА.
    David Young
    David Young ответ Альфи (раскрыть)
    02 октября в 16:24
    Динамо Загреб и Фейеноорд очень даже на слуху, и по уровню чуть повыше, Фейеноорд довольно нестабилен, но всё равно силён, особенно в атакующем смысле. Вольфсберг в Австрии уже давно показывает качественный футбол, этот клуб послабее ЦСКА, но всё равно крепкий клуб, который на даст себя растерзать на части. Так что тут второе место ЦСКА является более объективным прогнозом, как и третье, что, на мой взгляд, даже более вероятно, учитывая факторы как самих красно-синих, так и их соперников, мой прогноз:
    Динамо Загреб
    Фейеноорд
    ЦСКА
    Вольфсберг

    Не хотелось бы, чтобы было так, но реалистически, это более вероятная картина, если только ЦСКА не выступит по-настоящему хорошо, и сделает максимум в большинстве матчей.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 16:09
    Как не странно я полностью согласен с усатым!
    матос
    матос
    02 октября в 15:59
    Газзаев , ну прекращайте бредить!
    makkie
    makkie
    02 октября в 15:53, ред.
    ЦСКА и в прошлом году был лидером в своей группе, ну и?
    Пахать надо, а не разглагольствовать и шапками кидаться.
    Проходных соперников в Европе нет - пора это уяснить уже. И так рейтинг ни к чёрту.
    Альфи
    Альфи
    02 октября в 15:52
    вот зачем раньше времени победные песни петь... сколько раз уже обжигались, команды которые не на слуху,опаснее грандов вдвойне, ЛЕ для них шанс ,их увидит весь мир, а выигрыш, это и престиж и деньги, так что они вцепятся зубами в газон и будут стоять на смерть, единственное чего им может не хватить, так это мастерства, вот тут нам могут помочь наши новые приобретенные игроки,надеюсь они заиграют, ведь мастерство как говорится не пропьешь....
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    02 октября в 15:51
    Че несет этот усатый пес ?
    Juve14
    Juve14
    02 октября в 15:44
    ЦСКА клуб из РПЛ, этого достаточно чтоб считать его мягко говоря не фаворитом никаким
    Zenit_84
    Zenit_84
    02 октября в 15:38
    Ребятам удачи в группе!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 15:36
    Не самая лёгкая группа.
    David Young
    David Young
    02 октября в 15:35
    Ложная уверенность. ЦСКА не сильнее тех двух клубов, занять второе место уже будет весьма хорошо.
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