Газзаев: «ЦСКА — лидер в своей группе»

Бывший наставник ЦСКА прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Я думаю, что самые лучшие шансы на выход из группы именно у ЦСКА , потому что ЦСКА в этой группе является лидером при всем моем уважении к «Динамо» Загреб и «Фейеноорду». Здесь даже не может быть двух мнений. Я абсолютно уверен, что ЦСКА выйдет с первого места в следующий этап.