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Обухов: «Вдвойне приятно, что теперь работаю с Карпиным»

02 октября 2020, 14:05

Новобранец «Ростова» Владимир Обухов рассказал о своем трансфере из «Тамбова».

Самый быстрый переход в жизни. Три дня назад мой агент Сергей Пушкин мне позвонил, сказал, что есть такой вариант. Я выразил заинтересованность. На следующий день созвонился с Александром Рыскиным, поговорил с Павлом Борисовичем Худяковым, тренером и быстро оформили переход. С Карпиным тоже пообщался, сначала по телефону, после прилёта он написал сообщение, сегодня утром на тренировке поговорили, он объяснил требование.

Вдвойне приятно, что теперь работаю с Карпиным. Я работал с ним в «Спартаке». Именно он начал меня подтягивать в основу, я при нём дебютировал. На эту тему он ещё не шутил, но сегодня на стандартах был эпизод, мы общались с Чистяковым, и Карпин говорит: «Вы что, вместе в „Тамбове“ были?» Чистяков ему: «Ну да», а Карпин в ответ: «Понабрали из „Тамбова“».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 октября в 15:57
Может по примеру Луценко наконец прорвет к тридцати годам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 15:07
А в чём шутка то?
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 14:38
Хорошо что Ростов подобрал парнишку ...
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 14:31
Хорошо когда есть вера в .тренера
STVA 1
STVA 1
02 октября в 14:16
Должен заиграть
shlomo
shlomo
02 октября в 14:08
Ну все хорошо, что так все получилось...быстро и здорово, удачи!
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