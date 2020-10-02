Обухов: «Вдвойне приятно, что теперь работаю с Карпиным»

Новобранец «Ростова» рассказал о своем трансфере из «Тамбова».

Самый быстрый переход в жизни. Три дня назад мой агент Сергей Пушкин мне позвонил, сказал, что есть такой вариант. Я выразил заинтересованность. На следующий день созвонился с Александром Рыскиным, поговорил с Павлом Борисовичем Худяковым, тренером и быстро оформили переход. С Карпиным тоже пообщался, сначала по телефону, после прилёта он написал сообщение, сегодня утром на тренировке поговорили, он объяснил требование.

Вдвойне приятно, что теперь работаю с Карпиным. Я работал с ним в «Спартаке». Именно он начал меня подтягивать в основу, я при нём дебютировал. На эту тему он ещё не шутил, но сегодня на стандартах был эпизод, мы общались с Чистяковым, и Карпин говорит: «Вы что, вместе в „Тамбове“ были?» Чистяков ему: «Ну да», а Карпин в ответ: «Понабрали из „Тамбова“».