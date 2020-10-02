Ганчаренко — о жеребьёвке: «Будет интересно»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы — «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.
Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.
Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.
«Вольфсберг» — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.
Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы.
Так что не надо додумывать за меня мои мысли, ладно?
И ещё. Я преданный болельщик Зенита (и до Газпрома им был). И по честному болею за ваших в еврокубках. А они то Пльзени, то Ференцу, то Лудогорцу встревают. Было бы кому.
За это и получают от меня по полной. Позорный рекорд легенды 43 отдельная история.
Поводов, как видишь, масса...
Так что не надо додумывать за меня мои мысли, ладно?
И ещё. Я преданный болельщик Зенита (и до Газпрома им был). И по честному болею за ваших в еврокубках. А они то Пльзени, то Ференцу, то Лудогорцу встревают. Было бы кому.
За это и получают от меня по полной. Позорный рекорд легенды 43 отдельная история.
Поводов, как видишь, масса...
что бы поквитаться с ними за прошлый сезон
тем более у нас 4 новичка в команде по сравнению с прошлым сезоном
Но жребий спас их от нашей мести
А тебе видно не хочется поквитаться с Бенфикой Лионом и Лейпцигом
за 4- ое место в прошлом сезоне
что бы поквитаться с ними за прошлый сезон
тем более у нас 4 новичка в команде по сравнению с прошлым сезоном
Но жребий спас их от нашей мести
А тебе видно не хочется поквитаться с Бенфикой Лионом и Лейпцигом
за 4- ое место в прошлом сезоне
А вашим группа посильнее прошлогодней досталась. Хотя тоже без грандов.
Так что может и избежите четвертого обжитого места. А может и нет...
А вашим группа посильнее прошлогодней досталась. Хотя тоже без грандов.
Так что может и избежите четвертого обжитого места. А может и нет...
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Как раньше говорили:" Планы ясны, цели намечены! За работу товарищи!"
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Как раньше говорили:" Планы ясны, цели намечены! За работу товарищи!"