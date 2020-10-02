ГлавнаяНовости

Ганчаренко — о жеребьёвке: «Будет интересно»

02 октября 2020, 15:42

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в ЛЕ на стадии квалификации случаются сюрпризы — «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов. У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.

Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.

«Вольфсберг» — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 22:58
А сколько раз зенит играл в плей офф еврокубков за эти 15 лет? и как далеко доходил? Больше ЦСКА в плей-офф из наших команд никто не играл...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 22:26, ред.
Игорь провел более 80 матчей в ЛЧ. Больше чем все вратари РПЛ вместе взятые, в тч такие 'звезды' как малафеев, Лунев, кержаков, Ребров, Селихов, джанаев, Шунин. Некоторые из них даже навечно остались сухими, тк им не сыграть в ЛЧ вообще никогда. А вратари Зенита смогут приблизиться к достижению Игоря только если будут играть до 60 и то не факт. Так что не надо гордиться и кичиться 'успехами' Зенита, купленным за госденьги. При таких деньжищах любой нормальный клуб постоянно играл бы как минимум в 1/4 ЛЧ. Гордиться успехами за счёт величины денежного мешка могут только люди, далёкие от футбола. Когда был ленинградский футбол, я тоже симпатизироаал Зениту, но газпромовский футбол со всеми его "прелестями" мне противен, как и очень многим людям, видящим в футболе игру, а не тягу к престижу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 22:01
Будет ли Зенит последним в группе - вопрос. Он был последним один раз за последние лет 15. Сколько раз был НЕ последним ЦСКА, не напомнишь?
Так что не надо додумывать за меня мои мысли, ладно?
И ещё. Я преданный болельщик Зенита (и до Газпрома им был). И по честному болею за ваших в еврокубках. А они то Пльзени, то Ференцу, то Лудогорцу встревают. Было бы кому.
За это и получают от меня по полной. Позорный рекорд легенды 43 отдельная история.
Поводов, как видишь, масса...
viv
viv
02 октября в 20:42
Группа сильнее, чем в прошлой ЛЕ. Так что будет еще интересней и посложнее.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 20:25, ред.
А я на жеребьевке наоборот хотел что бы нам достался Ференцварош
что бы поквитаться с ними за прошлый сезон
тем более у нас 4 новичка в команде по сравнению с прошлым сезоном
Но жребий спас их от нашей мести
А тебе видно не хочется поквитаться с Бенфикой Лионом и Лейпцигом
за 4- ое место в прошлом сезоне
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 18:59
Я правильно понял. что Зенит будет последним в группе и ты это понял и уже успокоился и вполне счастлив тем, что можно порадоваться неудачам других клубах.? Есть такое качество у бомжей, называется : " Неважно как мои дела. важно. чтобы у соседа корова сдохла." Ты настоящий поклонник Газпрома и преданный любитель фотоаппарата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 18:42
За мое счастье можно не беспокоиться.
А вашим группа посильнее прошлогодней досталась. Хотя тоже без грандов.
Так что может и избежите четвертого обжитого места. А может и нет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
02 октября в 18:13
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    02 октября в 18:01, ред.
    О, провидец нашёлся... Смотри как бы вашим снова 4-е место не занять)
    cska1948
    cska1948
    02 октября в 17:59
    "...Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы."
    ------------------------
    Как раньше говорили:" Планы ясны, цели намечены! За работу товарищи!"
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 17:13
    Наберём очков для страны по максимому!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    02 октября в 17:04
    Группа посильнее прошлогодней, но и ЦСКА вроде прибавил, по крайней мере по составу.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 октября в 16:30
    Ты счастлив, что Зенит избежал бенфики и Лейпцига? Вот и радуйся молча, пока Дортмунд не покажет почём фунт лиха. Порадуемся вместе?
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 16:20
    Нужно выходить из этой группы...иначе стыдновато будет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 октября в 15:58
    Лишь бы не лудогорец...
    мангo
    мангo
    02 октября в 15:52
    Снова дранник облажается
    VAN ARM
    VAN ARM
    02 октября в 15:44
    главное чтобы не печально))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100