«Барселона» опровергла переговоры с МЮ по Дембеле

«Барселона» не собирается продавать форварда в «Манчестер Юнайтед» и рассчитывает, что француз сможет заиграть в каталонском клубе. Об этом заявил технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес.

Мы не ведём никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед». Я могу это подтвердить.

Дембеле наш игрок, мы знаем его потенциал. Учитывая все те изменения, что произошли в команде, мы надеемся, что он проявит себя как можно лучше.

Мы надеемся использовать все его умения. Уверены, что он проведёт хороший год в «Барселоне».