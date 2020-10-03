«Барселона» опровергла переговоры с МЮ по Дембеле

«Барселона» не собирается продавать форварда Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед» и рассчитывает, что француз сможет заиграть в каталонском клубе. Об этом заявил технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес.
Мы не ведём никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед». Я могу это подтвердить.
Дембеле наш игрок, мы знаем его потенциал. Учитывая все те изменения, что произошли в команде, мы надеемся, что он проявит себя как можно лучше.
Мы надеемся использовать все его умения. Уверены, что он проведёт хороший год в «Барселоне».
Недавно появилась информация о том, что «Барселона» готова продать Дембеле за 50-60 млн евро.