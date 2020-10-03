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«Барселона» опровергла переговоры с МЮ по Дембеле

03 октября 2020, 05:40

«Барселона» не собирается продавать форварда Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед» и рассчитывает, что француз сможет заиграть в каталонском клубе. Об этом заявил технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес.

Мы не ведём никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед». Я могу это подтвердить.

Дембеле наш игрок, мы знаем его потенциал. Учитывая все те изменения, что произошли в команде, мы надеемся, что он проявит себя как можно лучше.

Мы надеемся использовать все его умения. Уверены, что он проведёт хороший год в «Барселоне».

Недавно появилась информация о том, что «Барселона» готова продать Дембеле за 50-60 млн евро.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
03 октября в 10:34
Такой ТОП-арь и самим нужон)))
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 08:23
Не удается его продать.
STVA 1
STVA 1
03 октября в 08:09
Главное что Дембеле не опроверг)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Анпилкин (раскрыть)
03 октября в 07:19
Ну-да,столько он пользы принес Барсе....ни пером описать,ни словами сказать!!!!
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 07:06
Дембеле всем нужен
Gahi
Gahi
03 октября в 05:42
Скорее всего Барселона определилась с Дембеле.
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