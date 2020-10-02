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Месси выступил против трансфера Депая в «Барселону»

02 октября 2020, 09:45

Руководство «Барселоны» планирует подписать форварда «Лиона» Мемфиса Депая, пишет Don Balon.

Отмечается, что ради этого трансфера каталонцам придется продать нападающего Усмана Дембеле, фаворитом на подписание которого считается МЮ. Если верить испанской прессе, то лидер «блаугранас» Лионель Месси выступает против такой сделки.

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Все комментарии
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
07 октября в 17:17
Начитался коментов))) ... Роналдо - гей...Месси - самый дорогой пешеход!
Ребятки, это все неважно, ведь оба они являются величайшими игроками современности, а я счастлив что живу в их время и кайфую от их игры, а кто там гей, кто пешеход - неважно. Спорт-это не только сухие цифры, это еще и красота;)
Эти двое приукрасили футбол так, что еще много лет мы будем скучать по этой красоте.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
03 октября в 17:10
Да, ничего не изменят, каталунцы как показывали свою любовь к подобным историям, так и будут показывать.
Agamaga
Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
03 октября в 12:31
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
    03 октября в 09:46
    — Кэтрин Майоргу и Криштиану Роналду ты познакомил?
    — Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был изнасилование, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность и деньги, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он такой же самец, как и он.

    — Так у них ничего даже не было?
    — Может быть, случайно и было. Под спайсом. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
    Agamaga
    Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    03 октября в 09:15
    Нет, я не верю в историю с износилованием. Скорее баба просто захотела поиметь денег с него. Её нужно было наказать за клевету!
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
    03 октября в 09:12
    Та американка, которая обвиняла Роналду в износе, тоже была с ним для прикрытия познакомлена?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    03 октября в 08:41
    Так не должно быть,это жэ игра,все должны быть в равных условиях,это упущение соккера,. Соккер,меняйте правила и начните наказывать!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    03 октября в 05:37
    Я тебе больше скажу, победитель в группе Заболотного - КЭТиК (20-е место) ещё и в других группах победил:
    Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)
    Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)
    Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)
    И ничего ни у кого вопросов не возникает, хотя многие об этом знают!
    Ну изменил бы я ник, Вам спокойнее стало бы? Просто в конкурсе правила такие, что один пользователь спокойно может иметь несколько аккаунтов и играть со всех в конкурсе.
    Просто кто то шифруется, а кто то в открытую делают как я.
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga (раскрыть)
    03 октября в 00:02, ред.
    какое Месси имеет отношение к ЛЧ 2006? сломался еще в 1/8, так же без него выиграли. двойные стандарты. выход в финал это автоматически победа? где он был в этом финале? игуаин виноват? на евро португалии в группе жутко не везло но с третьего место вышли таков регламент, италию же в 82 никто не костерит за это.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 22:31
    Пора Месси выкинуть из команды.
    Зачем им такой дорогой пешеход? Тот же Депай норм будет, чем работать на статистику Месси.
    Agamaga
    Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    02 октября в 22:27
    — Ирину Шейк и Криштиану Роналду ты познакомил?
    — Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был брак, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он любит женщин.

    — Так у них ничего даже не было?
    — Может быть, случайно и было. По пьяни. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
    рус фан
    рус фан
    02 октября в 22:24, ред.
    Депай чем помешает Леонелю, он же вроде форвард и больше слева играет, ну а Дембель пускай в каталонии отрабатывает свои 125 млн.
    Agamaga
    Agamaga ответ Per4ick (раскрыть)
    02 октября в 22:21
    До Месси 1 раз, при Месси 4 раза. Конечно, Барса всегда составляла конкуренцию Мадриду, выигрывала, но она не была самой титулованной. Столичные команды всегда были богатые и властные. И я вообще говорю про период нахождения Месси в команде.
    Месси играл за чемпионов Европы это как понять?
    Месси выводил сборную в финал ЧМ, чего не скажешь про Роналду. И победа на евро сомнительная. Выход с третьего места по новому формату, ни одной победы в основное время, финал без его участия.
    Per4ick
    Per4ick
    02 октября в 21:53
    и во времена Франко Барселона выиграла больше чемпионатов чем Реал, историю учите
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
    02 октября в 21:51, ред.
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 21:49
      "не то что было раньше" хахах до Месси Барселона брала чемпионат 4 раза подряд в 90 и так же обыгрывала Реал 5:0. Кройф по настоящему сделал из Барсы гранда и первую еврочашку взяли при нем. Месси всегда играл за сильных и не просто сильных а чемпионов мира и европы, чего не скажешь про него самого. до Роналду сборная Португалия невыигрывала ничего и ни когда, Аргентина до Месси 2 кратный чемпион мира и 14 кратный обладатель копы.
      Agamaga
      Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      02 октября в 21:31
      МЮ является самым титулованным клубом Англии, не сочиняй сказки. Ещё при Фергюсоне было дело.
      Реал и 30 лет не мог выиграть ушастого, но тем не менее до прихода нарцисса у них было 9 титулов. Везде и всегда он выбирал самых сильных.
      Месси по крайней мере не играет за самый титулованный клуб, но за свою карьеру он доказал, что Барса с ним в чемпионате сильна над Мадридом, не то, что было раньше.
      Пусть и португалка переходит в Наполи или в другой второй клуб чемпионата, но конечно же нет, там шансов выиграть что-либо слишком низкие.
      Свечку не держал, но и признавать не хотите. А ведь он и не отрицал, говорил : "да я гей, но зато самый красивый".
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 21:22, ред.
      Про МЮ рассмешил.Даже на момент ухода Роналду МЮ не был самым титулованным клубом Англии, да и сейчас не является,Реал не мог преодолеть 1-8 лч.И уж не кулес рассуждать про игру в самом титулованном клубе-Месси тоже не в Осасуне играл.
      ЛФК чисто на фарте победили 3-0, матч пересмотри, коли не веришь.Расскажи ,когда в последний раз меська тащил против мощного соперника, Баеры и Арсеналы 10 лет назад не в счет.
      Касательно ориентации-я свечку не держал, фантазировать на эту тему сугубо любимое дело барсаглоров, толи на месте бадрика себя представляют, то ли на месте роналду.
      Agamaga
      Agamaga ответ Artemon9 (раскрыть)
      02 октября в 21:16
      Он не может заявить кто он и наврядли скажет об этом после карьеры, от него могут уйти крупные бренды.
      Если бы это не было правдой, то он бы подал в суд на них!
      Agamaga
      Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      02 октября в 21:08
      С какими командами он чемпион трех стран? МЮ самый титулованный в Англии, Реал в Испании, Ювентус в Италии. Примкнул к сильным, где и без его участия выигрывали всегда - это факт! Он не единственный, кто вот так переходил из клуб в клуб и выигрывал. Простой пример - Дани Алвес, тоже выиграл с Барсой, Юве и ПСЖ и является самым титулованным игроком мира!
      Перестань писать сказки, не выдумывай себе героя, кто этот тащер мы убедились давно.
      Ливер возил Барсу?)) это все равно, что писать, что Барса возила Баварию, просто не повезло ахах.
      Ориентацию нарцисса устраивает, а морально-волевые аргентинца нет?))
      League1
      League1 ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 20:41
      Жалкий осасунщик охохох. Молодец против овец охохох.
      протон1
      протон1
      02 октября в 20:08
      надоел месси. куман там или кто решает кого брать?
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 20:04
      Роналду- чемпион 3 стран из большой пятерки, и лч, и зм выигрывал как с Реалом, как и с МЮ, кстати, у него их 5, как и у целой Барселоны.Роналду в 19 году вытаскивал Юве в четвертьфинал со 0-2 на Ванде, вытаскивал с 0-1 после липового пенальти в матче с Лионом, а уж о перфомансах и просто статистике в составе Реала умолчу.Я уж не говорю о том, что обыгрывал своих будущих партнеров по Юве 2 раза.
      С Ромой, с двумя левыми автоголами, смотрелась достойно?С Ливерпулем, где твою Барселону возили по полю, причем у нее дома?
      Я уж умолчу про морально-личностные качества аргентинской истерички.
      Artemon9
      Artemon9 ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 20:01, ред.
      Лично мне абсолютно наплевать гей он или нет. Вот реально плевать.
      Это околофутбольные разговоры. Если бы он заявил об этом и стал бы это пропагандировать, то здесь бы ещё больше криков было. Так что тут всем не угодить
      Agamaga
      Agamaga ответ Artemon9 (раскрыть)
      02 октября в 19:53
      А у кого есть доказательства того, что Хитцельшпергер является этим самым? Признался он сам после карьеры и всё.
      Я смотрю на всю ситуацию, что он говорит конкретно про себя, про то как себя ведёт, как детей делает. На вопрос кто он не даёт конкретного ответа, или да я такой, но зато богатый и красивый.
      Agamaga
      Agamaga ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      02 октября в 19:50
      А почему не должны учитывать личные встречи? Роналду ведь играл за первый клуб Испании под руководством Жозе, Анчелотти - это был такой же сильнейший клуб как и команда Гвардиолы, вот поэтому и сравниваю кто из них выигрывал чаще личные встречи.
      Расскажи про наследие.
      Титулы? А их у Месси меньше? Нет, больше.
      Да португалка великий тащер, поэтому в полуфинал не вышел. А партнёры без него выходили в финал.
      Вы любите говорить про ответные игры где команда провалилась, а первые игры с Ливером, Ромой, МЮ где он показал свой уровень умалчиваете.
      Artemon9
      Artemon9 ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 19:43
      Всё это всего лишь наши догадки. Может он и гей, а может и нет.
      Только доказательств нет ни у кого
      Agamaga
      Agamaga ответ Artemon9 (раскрыть)
      02 октября в 19:42
      Слова словами, а мы ведь видели фотки с чуваком на яхте, частые перелёты в Марокко. Да и появление детей от суррогатных женщин подчёркивает его ориентацию.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 19:19
      А что ты вспоминать сразу начал матчи 11-летней давности?И почему личные встречи стали вдруг самым важным критерием? Не трофеи, ни наследие, ни текущая форма? Какие провалы в Италии? Он текущий чемпион, в отличии от меськи.Тащил что в прошлой лч с Атлетико дома, что в этой с Лионом, когда как аргентинец постоянно растворяется на поле в важных матчах, а то и вовсе увеличивает комичность ситуации, как с Баварией.
      Artemon9
      Artemon9 ответ Agamaga (раскрыть)
      02 октября в 19:05
      Это тоже не доказательство.
      Ну, допустим, этому чуваку заплатили больше, чтобы он сказал то, что он сказал.
      Или он сам решил хайпануть на теме и заработать на Роналду, чтобы тот ему заплатил.
      Пусть покажет реальные фото и переписки. Всё остальное- чушь.
      Мы не знаем какие у него отношения с Роналду, и есть ли месть
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