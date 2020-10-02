Месси выступил против трансфера Депая в «Барселону»

Руководство «Барселоны» планирует подписать форварда «Лиона» Мемфиса Депая, пишет Don Balon.
Отмечается, что ради этого трансфера каталонцам придется продать нападающего Усмана Дембеле, фаворитом на подписание которого считается МЮ. Если верить испанской прессе, то лидер «блаугранас» Лионель Месси выступает против такой сделки.
Ребятки, это все неважно, ведь оба они являются величайшими игроками современности, а я счастлив что живу в их время и кайфую от их игры, а кто там гей, кто пешеход - неважно. Спорт-это не только сухие цифры, это еще и красота;)
Эти двое приукрасили футбол так, что еще много лет мы будем скучать по этой красоте.
Ребятки, это все неважно, ведь оба они являются величайшими игроками современности, а я счастлив что живу в их время и кайфую от их игры, а кто там гей, кто пешеход - неважно. Спорт-это не только сухие цифры, это еще и красота;)
Эти двое приукрасили футбол так, что еще много лет мы будем скучать по этой красоте.
— Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был изнасилование, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность и деньги, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он такой же самец, как и он.
— Так у них ничего даже не было?
— Может быть, случайно и было. Под спайсом. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
— Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был изнасилование, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность и деньги, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он такой же самец, как и он.
— Так у них ничего даже не было?
— Может быть, случайно и было. Под спайсом. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)
Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)
Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)
И ничего ни у кого вопросов не возникает, хотя многие об этом знают!
Ну изменил бы я ник, Вам спокойнее стало бы? Просто в конкурсе правила такие, что один пользователь спокойно может иметь несколько аккаунтов и играть со всех в конкурсе.
Просто кто то шифруется, а кто то в открытую делают как я.
Группа Альберта Шестернева (2-е место) — ДСА (6-е место)
Группа Валентина Иванова - ДАША Д (7-е место)
Группа Федора Черенкова — ЮЗИК (14-е место)
И ничего ни у кого вопросов не возникает, хотя многие об этом знают!
Ну изменил бы я ник, Вам спокойнее стало бы? Просто в конкурсе правила такие, что один пользователь спокойно может иметь несколько аккаунтов и играть со всех в конкурсе.
Просто кто то шифруется, а кто то в открытую делают как я.
Зачем им такой дорогой пешеход? Тот же Депай норм будет, чем работать на статистику Месси.
Зачем им такой дорогой пешеход? Тот же Депай норм будет, чем работать на статистику Месси.
— Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был брак, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он любит женщин.
— Так у них ничего даже не было?
— Может быть, случайно и было. По пьяни. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
— Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие. Он любил мальчиков. Это был брак, как говорится, для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанатов и показать им, что он любит женщин.
— Так у них ничего даже не было?
— Может быть, случайно и было. По пьяни. Но в основном они играли роль. Стипендию мне за это дали нормальную.
Месси играл за чемпионов Европы это как понять?
Месси выводил сборную в финал ЧМ, чего не скажешь про Роналду. И победа на евро сомнительная. Выход с третьего места по новому формату, ни одной победы в основное время, финал без его участия.
Месси играл за чемпионов Европы это как понять?
Месси выводил сборную в финал ЧМ, чего не скажешь про Роналду. И победа на евро сомнительная. Выход с третьего места по новому формату, ни одной победы в основное время, финал без его участия.
А уж попрекать переходом в Реал-это смешно, кто виноват, что только Реал мог потянуть данный трансфер.
Пусть гномик вообще куда перейдет, где не будут терпеть его капризы и истерики ,тогда посмотрим, как выкормыш балттера и хавиньесты быстро сдуется и уедет к хави в Катар.
Объясняю для самых маленьких: существует так называемая "презумпция невиновности", пока вина не доказана, подсудимый не виновен, если упрощать, опять же, для самых маленьких, то совместные фотки и интервью левых чуваков доказательствами не являются.
Перепалка между Роналду и Коке:
– Что произошло?
– Коке назвал меня педиком. А я ему ответил: да, 47, зато у меня полно бабла, 14ок.
Второй ведущий уточняет:
– То есть он ответил в рифму (испанские слова «47» и «14ок» рифмуются. – Прим. «Чемпионата»)?
– Да. Кроме того, Криштиану добавил: он назвал меня голубым, но у них уже три года проблема в Лиге чемпионов: мы их (звук от шлепка правой ладонью по левому кулаку) в зад.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/football/article-3297947-krishtianu-ronaldu-i-koke-vydumannoe-priznanie-v-gomoseksualizme.html?utm_source=copypaste
А уж попрекать переходом в Реал-это смешно, кто виноват, что только Реал мог потянуть данный трансфер.
Пусть гномик вообще куда перейдет, где не будут терпеть его капризы и истерики ,тогда посмотрим, как выкормыш балттера и хавиньесты быстро сдуется и уедет к хави в Катар.
Объясняю для самых маленьких: существует так называемая "презумпция невиновности", пока вина не доказана, подсудимый не виновен, если упрощать, опять же, для самых маленьких, то совместные фотки и интервью левых чуваков доказательствами не являются.
Перепалка между Роналду и Коке:
– Что произошло?
– Коке назвал меня педиком. А я ему ответил: да, 47, зато у меня полно бабла, 14ок.
Второй ведущий уточняет:
– То есть он ответил в рифму (испанские слова «47» и «14ок» рифмуются. – Прим. «Чемпионата»)?
– Да. Кроме того, Криштиану добавил: он назвал меня голубым, но у них уже три года проблема в Лиге чемпионов: мы их (звук от шлепка правой ладонью по левому кулаку) в зад.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/football/article-3297947-krishtianu-ronaldu-i-koke-vydumannoe-priznanie-v-gomoseksualizme.html?utm_source=copypaste
Реал и 30 лет не мог выиграть ушастого, но тем не менее до прихода нарцисса у них было 9 титулов. Везде и всегда он выбирал самых сильных.
Месси по крайней мере не играет за самый титулованный клуб, но за свою карьеру он доказал, что Барса с ним в чемпионате сильна над Мадридом, не то, что было раньше.
Пусть и португалка переходит в Наполи или в другой второй клуб чемпионата, но конечно же нет, там шансов выиграть что-либо слишком низкие.
Свечку не держал, но и признавать не хотите. А ведь он и не отрицал, говорил : "да я гей, но зато самый красивый".
Реал и 30 лет не мог выиграть ушастого, но тем не менее до прихода нарцисса у них было 9 титулов. Везде и всегда он выбирал самых сильных.
Месси по крайней мере не играет за самый титулованный клуб, но за свою карьеру он доказал, что Барса с ним в чемпионате сильна над Мадридом, не то, что было раньше.
Пусть и португалка переходит в Наполи или в другой второй клуб чемпионата, но конечно же нет, там шансов выиграть что-либо слишком низкие.
Свечку не держал, но и признавать не хотите. А ведь он и не отрицал, говорил : "да я гей, но зато самый красивый".
ЛФК чисто на фарте победили 3-0, матч пересмотри, коли не веришь.Расскажи ,когда в последний раз меська тащил против мощного соперника, Баеры и Арсеналы 10 лет назад не в счет.
Касательно ориентации-я свечку не держал, фантазировать на эту тему сугубо любимое дело барсаглоров, толи на месте бадрика себя представляют, то ли на месте роналду.
ЛФК чисто на фарте победили 3-0, матч пересмотри, коли не веришь.Расскажи ,когда в последний раз меська тащил против мощного соперника, Баеры и Арсеналы 10 лет назад не в счет.
Касательно ориентации-я свечку не держал, фантазировать на эту тему сугубо любимое дело барсаглоров, толи на месте бадрика себя представляют, то ли на месте роналду.
Если бы это не было правдой, то он бы подал в суд на них!
Если бы это не было правдой, то он бы подал в суд на них!
Перестань писать сказки, не выдумывай себе героя, кто этот тащер мы убедились давно.
Ливер возил Барсу?)) это все равно, что писать, что Барса возила Баварию, просто не повезло ахах.
Ориентацию нарцисса устраивает, а морально-волевые аргентинца нет?))
Перестань писать сказки, не выдумывай себе героя, кто этот тащер мы убедились давно.
Ливер возил Барсу?)) это все равно, что писать, что Барса возила Баварию, просто не повезло ахах.
Ориентацию нарцисса устраивает, а морально-волевые аргентинца нет?))
С Ромой, с двумя левыми автоголами, смотрелась достойно?С Ливерпулем, где твою Барселону возили по полю, причем у нее дома?
Я уж умолчу про морально-личностные качества аргентинской истерички.
С Ромой, с двумя левыми автоголами, смотрелась достойно?С Ливерпулем, где твою Барселону возили по полю, причем у нее дома?
Я уж умолчу про морально-личностные качества аргентинской истерички.
Это околофутбольные разговоры. Если бы он заявил об этом и стал бы это пропагандировать, то здесь бы ещё больше криков было. Так что тут всем не угодить
Это околофутбольные разговоры. Если бы он заявил об этом и стал бы это пропагандировать, то здесь бы ещё больше криков было. Так что тут всем не угодить
Я смотрю на всю ситуацию, что он говорит конкретно про себя, про то как себя ведёт, как детей делает. На вопрос кто он не даёт конкретного ответа, или да я такой, но зато богатый и красивый.
Я смотрю на всю ситуацию, что он говорит конкретно про себя, про то как себя ведёт, как детей делает. На вопрос кто он не даёт конкретного ответа, или да я такой, но зато богатый и красивый.
Расскажи про наследие.
Титулы? А их у Месси меньше? Нет, больше.
Да португалка великий тащер, поэтому в полуфинал не вышел. А партнёры без него выходили в финал.
Вы любите говорить про ответные игры где команда провалилась, а первые игры с Ливером, Ромой, МЮ где он показал свой уровень умалчиваете.
Расскажи про наследие.
Титулы? А их у Месси меньше? Нет, больше.
Да португалка великий тащер, поэтому в полуфинал не вышел. А партнёры без него выходили в финал.
Вы любите говорить про ответные игры где команда провалилась, а первые игры с Ливером, Ромой, МЮ где он показал свой уровень умалчиваете.
Только доказательств нет ни у кого
Только доказательств нет ни у кого
Ну, допустим, этому чуваку заплатили больше, чтобы он сказал то, что он сказал.
Или он сам решил хайпануть на теме и заработать на Роналду, чтобы тот ему заплатил.
Пусть покажет реальные фото и переписки. Всё остальное- чушь.
Мы не знаем какие у него отношения с Роналду, и есть ли месть
Ну, допустим, этому чуваку заплатили больше, чтобы он сказал то, что он сказал.
Или он сам решил хайпануть на теме и заработать на Роналду, чтобы тот ему заплатил.
Пусть покажет реальные фото и переписки. Всё остальное- чушь.
Мы не знаем какие у него отношения с Роналду, и есть ли месть