Николич: «Смолов и Чорлука восстановятся от травм за время паузы»

1601818458

04 октября 2020, 16:34

Главный тренер «Локомотива» заявил, что футболисты московского клуба и должны успеть восстановиться от травм за время паузы на матчи сборных.

Защитник «Локомотива» Чорлука получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Химками» (2:1), Смолов — за день до игры на тренировке.