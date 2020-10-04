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Николич: «Смолов и Чорлука восстановятся от травм за время паузы»

04 октября 2020, 16:34

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что футболисты московского клуба Ведран Чорлука и Федор Смолов должны успеть восстановиться от травм за время паузы на матчи сборных.

Защитник «Локомотива» Чорлука получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Химками» (2:1), Смолов — за день до игры на тренировке.

Смолов забивал в двух последних матчах, поэтому мы на него рассчитывали сегодня, но он вчера на тренировке получил микротравму. Что касается Чорлуки, то он сегодня был вынужден уйти с поля в первом тайме, что сказалось на нашей игре.

Но ничего серьезного, надеюсь, они будут с нами уже после перерыва [на матчи сборных].

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ДАША Д
ДАША Д
04 октября в 16:36
Может восстановятся, а может и нет.
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