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Широков: «Сейчас „Зенит“ остановился в развитии»

04 октября 2020, 17:21

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» снова стать чемпионом РПЛ.

«Спартак» навязывает ему [«Зениту»] борьбу. Вчера была абсолютно равная игра. Если в прошлом году «Зенит» к этому времени уже имел преимущество, то сейчас его нет. И по игре его тоже нет. Если перед началом чемпионата казалось, что «Зенит» прибавит в игре, то сейчас он остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперед.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 октября в 23:43, ред.
Враки....
Не было к 10-му туру в прошлом году у Зенита никакого преимущества....
Было 23 очка...
ЦСКА шёл с 22-мя очками...
И три команды по 20 очков...

Больше скажу..
После 11-го тура Зенит вообще в прошлом сезоне был 5-м....

Прямо таки сказочно-фантастическое интервью...про мифическое преимущество прошлого сезона...))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 октября в 21:19
В очередной? Были ещё случаи?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
04 октября в 21:02
Да неее,какая цель,так ляпнули с пьяну в очередной раз первое что в голову пришло,а теперь и не упомните уже.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 октября в 20:58
Ты сегодня наверно не уснёшь,будешь думать,а что он там хотел сказать про ЦСКА? А может это и было моей целью!?🤣🤣🤣🤪🤪
oFANATo
oFANATo
04 октября в 20:39
Там остановившиеся в развитии уже на целый фарм клуб Сочи.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
04 октября в 20:08
    112910415
    112910415
    04 октября в 19:30
    похоже на то
    Garrincha58
    Garrincha58
    04 октября в 19:17
    развивается только Спартак
    Zenit_84
    Zenit_84
    04 октября в 18:48
    Не посадили что ли его?
    Nevastol
    Nevastol
    04 октября в 18:45
    Еще только свиные уголовники не высказывались.
    serh62
    serh62
    04 октября в 18:30
    его еще не посадили?
    Carradona
    Carradona
    04 октября в 18:24
    А у кого-то деградация полным ходом )
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    04 октября в 18:07
    У зенита было развитие?! И кто там развился, Халк, Малком, или те из Сочи?!
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 17:49
    а что стало так заметно?)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    04 октября в 17:44
    Думаешь я помню,планшет заглючил! 🤣🤣🤣
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    04 октября в 17:39
    ЦСКА в этом году что???
    mortid
    mortid
    04 октября в 17:38
    Да нет, там просто некоторые "пассажиры" кайфуют.
    Faustello
    Faustello
    04 октября в 17:25
    У Широкова зато движ вперёд...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 октября в 17:22
    В этом году ЦСКА
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