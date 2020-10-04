Широков: «Сейчас „Зенит“ остановился в развитии»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» снова стать чемпионом РПЛ.
«Спартак» навязывает ему [«Зениту»] борьбу. Вчера была абсолютно равная игра. Если в прошлом году «Зенит» к этому времени уже имел преимущество, то сейчас его нет. И по игре его тоже нет. Если перед началом чемпионата казалось, что «Зенит» прибавит в игре, то сейчас он остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперед.
Не было к 10-му туру в прошлом году у Зенита никакого преимущества....
Было 23 очка...
ЦСКА шёл с 22-мя очками...
И три команды по 20 очков...
Больше скажу..
После 11-го тура Зенит вообще в прошлом сезоне был 5-м....
Прямо таки сказочно-фантастическое интервью...про мифическое преимущество прошлого сезона...))))))
Не было к 10-му туру в прошлом году у Зенита никакого преимущества....
Было 23 очка...
ЦСКА шёл с 22-мя очками...
И три команды по 20 очков...
Больше скажу..
После 11-го тура Зенит вообще в прошлом сезоне был 5-м....
Прямо таки сказочно-фантастическое интервью...про мифическое преимущество прошлого сезона...))))))