Терюшков: «У „Локомотива“ сегодня не было особых моментов и шансов»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал игру «Химок» в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Команда у нас сейчас совсем другая, она преобразилась. Глушаков и Мирзов усилили её, тренер поменял рисунок игры. В принципе, у «Локомотива» сегодня не было особых моментов и шансов. К сожалению, пропустили со стандарта, недоработала защита.

Мы потеряли восемь туров, в этих турах могли брать 10-12 очков: в матчах и с «Сочи», и с «Ахматом», и с «Тамбовом», и с «Ротором». Надо вовремя делать выводы, признавать ошибки.