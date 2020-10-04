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Терюшков: «У „Локомотива“ сегодня не было особых моментов и шансов»

04 октября 2020, 17:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал игру «Химок» в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Команда у нас сейчас совсем другая, она преобразилась. Глушаков и Мирзов усилили её, тренер поменял рисунок игры. В принципе, у «Локомотива» сегодня не было особых моментов и шансов. К сожалению, пропустили со стандарта, недоработала защита.

Мы потеряли восемь туров, в этих турах могли брать 10-12 очков: в матчах и с «Сочи», и с «Ахматом», и с «Тамбовом», и с «Ротором». Надо вовремя делать выводы, признавать ошибки.

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ДСА
ДСА
04 октября в 17:35
Химки уже не спасти.
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