Мостовой: «Эта ничья в пользу „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью «красно-белых» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ .

Думаю, «Зенит» может быть недоволен исходом встречи. Эта ничья в пользу красно-белых. Питерцы контролировали ход матча, создали больше моментов, особенно в первом тайме, но не реализовали их, а затем что-то надломилось. В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами. Не знаю, почему «Зенит» не смог спокойно довести эту встречу, но он явно не был нацелен упускать победу. Этой ничьей больше могут довольствоваться конкуренты двух лидеров.