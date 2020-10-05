Мостовой: «Эта ничья в пользу „Спартака“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью «красно-белых» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.
Думаю, «Зенит» может быть недоволен исходом встречи. Эта ничья в пользу красно-белых. Питерцы контролировали ход матча, создали больше моментов, особенно в первом тайме, но не реализовали их, а затем что-то надломилось. В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами. Не знаю, почему «Зенит» не смог спокойно довести эту встречу, но он явно не был нацелен упускать победу. Этой ничьей больше могут довольствоваться конкуренты двух лидеров.
А если будут ложиться как Уфа - то никаких проблем не доставят.
А если будут ложиться как Уфа - то никаких проблем не доставят.
Учитывая характер матча и кадровые потери, Спартак доволен набранным очком и сохранением лидирующих позиций в таблице.
И сами остались в гонке, и соперника не отпустили ни на шаг.
Учитывая характер матча и кадровые потери, Спартак доволен набранным очком и сохранением лидирующих позиций в таблице.
И сами остались в гонке, и соперника не отпустили ни на шаг.
А начнётся ЛЧ, БУДЕТ ПО 2 ИГРЫ В НЕДЕЛЮ, придёт усталость, не дай Бог травмы.
Вобщем, счёт в пользу Спартака, удержались на втором месте, будут ждать осечек Зенита.
Но и сами могут наошибаться. Да и остальные дремать не будут, особенно освободившиеся от еврокубков Динамо и Ростов. Плюс Сочи ещё попьёт крови...
А начнётся ЛЧ, БУДЕТ ПО 2 ИГРЫ В НЕДЕЛЮ, придёт усталость, не дай Бог травмы.
Вобщем, счёт в пользу Спартака, удержались на втором месте, будут ждать осечек Зенита.
Но и сами могут наошибаться. Да и остальные дремать не будут, особенно освободившиеся от еврокубков Динамо и Ростов. Плюс Сочи ещё попьёт крови...