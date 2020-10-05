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Мостовой: «Эта ничья в пользу „Спартака“»

05 октября 2020, 09:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью «красно-белых» с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

Думаю, «Зенит» может быть недоволен исходом встречи. Эта ничья в пользу красно-белых. Питерцы контролировали ход матча, создали больше моментов, особенно в первом тайме, но не реализовали их, а затем что-то надломилось. В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами. Не знаю, почему «Зенит» не смог спокойно довести эту встречу, но он явно не был нацелен упускать победу. Этой ничьей больше могут довольствоваться конкуренты двух лидеров.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
05 октября в 11:37
если бы тренер был не Семак то Спартак бы точно ничего не создал этот тренеришко вместе с игрочишкой должны как можно скорей покинуть Зенит пусть тренирует Ленинградец а Дзюбе пора в Арсенал
makkie
makkie ответ denmig (раскрыть)
05 октября в 10:51
Если соперника будут напрягать оборону Зенита - да.
А если будут ложиться как Уфа - то никаких проблем не доставят.
makkie
makkie
05 октября в 10:50
Никто и не спорит.
Учитывая характер матча и кадровые потери, Спартак доволен набранным очком и сохранением лидирующих позиций в таблице.
И сами остались в гонке, и соперника не отпустили ни на шаг.
kolpino08
kolpino08
05 октября в 10:39
по мне так +/- равная игра была
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 10:37
Мостовой : "Зениту - 1 очко за ничью...Спартаку - 2"...
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 10:16
Тогда пусть спартак всегда каиютает ничью.
oFANATo
oFANATo
05 октября в 10:08, ред.
Мостовой, эта ничья в пользу ЦСКА.))
Igo0rek
Igo0rek
05 октября в 09:54
Спартак был ближе к победе. Ларссон и Понсе угробили 100% моменты, в которых нужно было решать.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 09:47
Игрока то ещё нет а уже мнение имеет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 09:46
Это слабое место Зенита - игра на удержание минимального счёта. Вместо того, чтобы продолжать игру в том же ключе, откатились к своей штрафной. Главное, не впервые сталкиваются с такой фигнёй, и всё равно наступают на те же грабли.
А начнётся ЛЧ, БУДЕТ ПО 2 ИГРЫ В НЕДЕЛЮ, придёт усталость, не дай Бог травмы.
Вобщем, счёт в пользу Спартака, удержались на втором месте, будут ждать осечек Зенита.
Но и сами могут наошибаться. Да и остальные дремать не будут, особенно освободившиеся от еврокубков Динамо и Ростов. Плюс Сочи ещё попьёт крови...
Некакойшенко
Некакойшенко
05 октября в 09:43
Ни чего удивительного нету.Зенит команда возрастная и потому силёнок на весь матч не хватает.Спартак же молодой и менее опытный чем соперник, но настырный и не менее амбициозный чем питерцы.Так что всё вышло как по написанному.Пока силы были,Зенит давил.Как под устали, Спартак их банально перебегал.Всё логично.
112910415
112910415
05 октября в 09:35
эта ничья - в пользу интриги
denmig
denmig
05 октября в 09:08
У зенита впереди ЛЧ- а это усталость, график игр ИТП! - значит в этот период пойдут ничейки и проигрыши!
ДАША Д
ДАША Д
05 октября в 09:08
Раз отыгрались, значит добыли очко.
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 09:06
да все довольны))даже федун не ругает и не снимается)))
shlomo
shlomo
05 октября в 09:03
Зенит то точно не доволен, а на своем поле красно-белые должны были выигрывать...
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