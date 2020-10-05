Хомуха: «„Урал“ имел все шансы на победу над ЦСКА»

Экс-хавбек ЦСКА отреагировал на победу москвичей над «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ .

Был непростой матч для красно-синих, но за счет характера и самоотдачи команда увезла очки из непростого выезда. «Урал» имел все шансы на победу, но, видимо, где-то потерял концентрацию, получив большинство. Но гости этим воспользовались и в нужный момент реализовали свои возможности, забив ровно тогда, когда нужно. Это уже говорит об определенном классе команды, с которым можно бороться за первые места, к которым ЦСКА сейчас подошел очень близко.