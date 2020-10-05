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Хомуха: «„Урал“ имел все шансы на победу над ЦСКА»

05 октября 2020, 09:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на победу москвичей над «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ.

Был непростой матч для красно-синих, но за счет характера и самоотдачи команда увезла очки из непростого выезда. «Урал» имел все шансы на победу, но, видимо, где-то потерял концентрацию, получив большинство. Но гости этим воспользовались и в нужный момент реализовали свои возможности, забив ровно тогда, когда нужно. Это уже говорит об определенном классе команды, с которым можно бороться за первые места, к которым ЦСКА сейчас подошел очень близко.

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Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
05 октября в 19:59, ред.
Следом был матч Лиги 1 (ПСЖ),там практически в том же месте игрок нападения аналогично только коснулся мяча рукой,как сразу судья прервал атаку и назначил штрафной в пользу обороняющейся команды.Я сразу вспомнил матч ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
05 октября в 19:56
В каком эпизоде матча он увидел эти "шансы"???
Армейская душа
Армейская душа
05 октября в 12:18
Свисток даже удаление придумал, странно ещё как пару пенальти не нарисовал
blitz
blitz
05 октября в 11:24
Игроки ЦСКА в меньшинстве проявили характер и волю к победе.
oFANATo
oFANATo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
05 октября в 11:19
Газпромовские судейки всеми способами пытаются притормозить ЦСКА.
ЦСКА - Локомотив: не назначение 11-метрового удара. На 39 минуте в ворота Локомотива судья должен был назначить 11-метровый удар. Игрок Локомотива делает акцентированное движение рукой к мячу. Рукой и коленом поднимает его в верх, а уже после этого Влашич касается мяча. Здесь очень важно отметить то, что именно защитник первый нарушил правило игры. И это нарушение привело к нарушению Влашича,
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 октября в 11:14
Поняв, что хозяев от поражения не спасти, свистун стал показывать ЖК даже тем, кого нет на поле ( Березуцкий), показал бы и Гинеру, но не увидел его))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 10:59
Всё правильно,мы уже близко! Трепещите!🤣🤣🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 10:36
При Парфенове возможно и что то и получилось бы , а так - без шансов.
КЭТиК
КЭТиК
05 октября в 10:22
Маловастенькие такие были шансики.
oFANATo
oFANATo
05 октября в 10:13, ред.
Как судейка не старался притормозить ЦСКА в пользу газпромовской командочке удалив Магнуссона ничего не получилось. Он этим удалением только разозлил армейцев.
drug01
drug01
05 октября в 09:50
Имел но не сумел!!!
Caniggia
Caniggia
05 октября в 09:44
Какие там шансы? Вообще без шансов, если пропускают в большинстве 2 гола, а сами вообще ничего толкового создать не могут. Как был Урал середняком или даже ниже, так и остался.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
05 октября в 09:29
Как обычно Урал раздвинул булки
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