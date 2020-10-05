Хомуха: «„Урал“ имел все шансы на победу над ЦСКА»

Экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на победу москвичей над «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ.
Был непростой матч для красно-синих, но за счет характера и самоотдачи команда увезла очки из непростого выезда. «Урал» имел все шансы на победу, но, видимо, где-то потерял концентрацию, получив большинство. Но гости этим воспользовались и в нужный момент реализовали свои возможности, забив ровно тогда, когда нужно. Это уже говорит об определенном классе команды, с которым можно бороться за первые места, к которым ЦСКА сейчас подошел очень близко.
ЦСКА - Локомотив: не назначение 11-метрового удара. На 39 минуте в ворота Локомотива судья должен был назначить 11-метровый удар. Игрок Локомотива делает акцентированное движение рукой к мячу. Рукой и коленом поднимает его в верх, а уже после этого Влашич касается мяча. Здесь очень важно отметить то, что именно защитник первый нарушил правило игры. И это нарушение привело к нарушению Влашича,
ЦСКА - Локомотив: не назначение 11-метрового удара. На 39 минуте в ворота Локомотива судья должен был назначить 11-метровый удар. Игрок Локомотива делает акцентированное движение рукой к мячу. Рукой и коленом поднимает его в верх, а уже после этого Влашич касается мяча. Здесь очень важно отметить то, что именно защитник первый нарушил правило игры. И это нарушение привело к нарушению Влашича,