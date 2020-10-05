Прядкин: «Ряд нарушений был зафиксирован в ходе матча „Спартак“ — „Зенит“»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о нарушении мер безопасности в матче 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах.