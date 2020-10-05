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Прядкин: «Ряд нарушений был зафиксирован в ходе матча „Спартак“ — „Зенит“»

05 октября 2020, 18:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о нарушении мер безопасности в матче 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах.

Напомним, что в мэрии Москвы обсудили вариант с возможным закрытием трибун в ближайший месяц.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
05 октября в 22:46
Сообщество "больших начальников" убедительно доказывает,что спорт уже не спорт,а просто шоу-бизнес.Надо ещё спектакли в театрах и кино без зрителей проводить.Прошу их обратить внимание на то,что представители игровых видов спорта и спортивных единоборств не соблюдают "социальную дистанцию",а это большая угроза здоровью сидящих на лавке в запасе.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 20:03
А разве только в Москве??? В Екатеринбурге было то же самое, фанаты скакали в обнимку. На других стадионах тоже все сидят , как хотят. Меры безопасности не соблюдаются повсеместно. И ведь даже в регионе , где ситуация с вирусом не так катастрофична, приезд одного-двух зараженных фанатов может привести к всплеску заражений. Послабления не означают , что все уже хорошо, меры безопасности ведь никто не отменял. Но у нас ведь пока гром не грянет.....
Нужны очень жесткие меры, иначе чемпионат превратится в соревнование технических поражений.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
05 октября в 19:52
Сложный вопрос, когда-то закончится, только, когда? И чем?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
05 октября в 19:45
Когда-нибудь этот д у р д о м закончится???
Аксинья
Аксинья
05 октября в 19:39
Наложить штрафы на команды...а то Валере в одиночку прокормить КДК трудно...
протон1
протон1
05 октября в 19:33
один китай убил всю планету новым своим вирусом. дали дуракам лабораторию. и вот начудили. я понимаю копируют корабли. айфоны. всё. но шутить с генетикой копировать вирусы зачем? это не шутки
mihaluch
mihaluch
05 октября в 19:33
Матч провели теперь можно закрывать трибуны.
Faustello
Faustello
05 октября в 19:20
Так а что с количеством зрителей которые были на матче, почему все молчат упорно?????))))
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
05 октября в 18:46
Закроют стадионы и будут без зрителей играть
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 18:42
это сплошь и рядом))
beefs
beefs
05 октября в 18:34
да, похоже скоро опять все закроется...
Anisovich
Anisovich
05 октября в 18:33, ред.
    shlomo
    shlomo
    05 октября в 18:33
    Ничего нового..нужно что то конкретное предпринимать...
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