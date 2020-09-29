ГлавнаяНовости

Комиссия РПЛ проверила газон стадиона «Фишт»

29 сентября 2020, 19:34

Официальный сайт РПЛ сообщил о проверке газона стадиона «Фишт».

29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.

Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчёты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона.

Все новости
Прядкин: «Штраф „Спартаку“ — сигнал всей лиге»
12 октября Комментарии45
Прядкин: «Рассчитываем на адекватные меры в отношении „Спартака“»
08 октября Комментарии7
Прядкин допустил вариант с возможным закрытием трибун в матчах РПЛ
05 октября Комментарии24
Прядкин: «Ряд нарушений был зафиксирован в ходе матча „Спартак“ — „Зенит“»
05 октября Комментарии13
ОфициальноРПЛ проведёт проверку газона стадиона «Фишт»
28 сентября Комментарии9
Официально«Ротор» получил разрешение провести матч с «Рубином»
25 сентября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
08 октября в 13:49
вротенберг делает новый платон для легковушек,что бы ещё больше обдирать народ.у него денег НЕТ на какое то футбольное поле.масштабы не те.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 21:07
Вердикт :"Годен для посева озимых".
alexamit
alexamit
29 сентября в 20:35
Чем они проверяли это картофельное поле?Судя по игре с Краснодаром,там не поле,а огород!
poodle
poodle
29 сентября в 20:33
сейчас,газоны ещё ничего,вспомните лет 10 назад!
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 20:17
Сначала был банкет, потом проверка поля.
alex074
alex074
29 сентября в 19:51
Не нужно бить по хвостам...В России всегда, так только когда носом ткнут в овно, только тогда начинают шевелиться. Только в суровом сочинском климате, агрономам тяжело содержать газон в надлежащем виде...В Сталинские времена, эти агрономы уже травку выращивали бы где-нибудь на Колыме...а в Путинские времена всё ОК.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 19:48
Интересно, кто следующий соперник южан? Подозреваю, что кони. Они любят на газон с телефоном-фотоаппаратом ходить, потом матч в Москве или на нейтральном поле...
beefs
beefs
29 сентября в 19:46
а не пробовали проверять перед играми а не тогда когда зрители укажут пальцем...
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 19:37
надо строже спрашивать за качество)))
David Young
David Young
29 сентября в 19:35
Надо чаще проверять поля.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100