Комиссия РПЛ проверила газон стадиона «Фишт»

Официальный сайт РПЛ сообщил о проверке газона стадиона «Фишт».

29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.

Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчёты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона.