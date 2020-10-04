Пресс-служба «Томи» сообщает, что защитник покинул клуб.

Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

⚡Антон Белов покинул «Томь»



⚽ Защитник пришел в «Томь» в июле 2020 года, дебютировал за нашу команду 8 августа 2020 года в выездном матче против «Чертаново». Всего Антон провел за нас 8 матчей и получил 2 желтые карточки.



Желаем Антону успехов в дальнейшей карьере! 🤝 pic.twitter.com/zzt5hJALMv

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