Пресс-служба «Томи» сообщает, что защитник Антон Белов покинул клуб.
Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
⚡Антон Белов покинул «Томь»— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 4, 2020
⚽ Защитник пришел в «Томь» в июле 2020 года, дебютировал за нашу команду 8 августа 2020 года в выездном матче против «Чертаново». Всего Антон провел за нас 8 матчей и получил 2 желтые карточки.
Желаем Антону успехов в дальнейшей карьере! 🤝 pic.twitter.com/zzt5hJALMv
Напомним, что недавно нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов также покинули «Томь».