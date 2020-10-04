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Белов покинул «Томь»

04 октября 2020, 09:56

Пресс-служба «Томи» сообщает, что защитник Антон Белов покинул клуб.

Контракт с 24-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что недавно нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов также покинули «Томь».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
04 октября в 10:43
Начали расчистку состава.
shlomo
shlomo
04 октября в 10:12
Ну вот очередные кадровые перестановки (думаю, что это уже Кержаков начал свою деятельность)...ну задачи Саше поставлены, Жвачкин(губернатор) прямо сказал: «Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон – сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть, и вам – карты в руки»....задача в принципе "почти выполнимая", а если вспомнить как в нулевые «Томь» была крепким середняком РФПЛ ( команда попадала в десятку лучших в таблице), а в футболках клуба зажигали Сергей Парейко, Сергей Ковальчук и арендованный у «Спартака» молодой Дзюба....то вылет в ПФЛ будет катастрофой для клуба....посмотрим, что Саша придумает и каких игроков "переманит" ...пожелаю ему удачи, хотя не особо верю в его успех...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 10:01
Керж редактирует состав...
drug01
drug01
04 октября в 09:58
Значит так будет лучше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 09:56
И куда теперь?
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