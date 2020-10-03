«Спартак» пока не собирается продлевать контракт с Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов признался, что клуб пока еще не думает о продлении контракта с рулевым команды . Соглашение специалиста истекает летом 2021 года.

Давайте доживем хотя бы до зимы. Мы вместе делаем одну работу, сидим в одной лодке и гребем в одну сторону. Это самое главное. Хочу еще раз поблагодарить команду и тренерский штаб за то, что они доставляют удовольствие болельщикам.

По играм видно, что команда прогрессирует. Что касается того, как мы дальше будем работать и сколько времени — это внутренняя кухня. Мне кажется, неправильно выводить ее на публику. Такие вещи должны делаться в тишине.

Я вижу, какой это тренер, какой это специалист и какой это человек. Все качества у него очень достойные и хорошие.