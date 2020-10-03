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«Спартак» пока не собирается продлевать контракт с Тедеско

03 октября 2020, 23:12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов признался, что клуб пока еще не думает о продлении контракта с рулевым команды Доменико Тедеско. Соглашение специалиста истекает летом 2021 года.

Давайте доживем хотя бы до зимы. Мы вместе делаем одну работу, сидим в одной лодке и гребем в одну сторону. Это самое главное. Хочу еще раз поблагодарить команду и тренерский штаб за то, что они доставляют удовольствие болельщикам.

По играм видно, что команда прогрессирует. Что касается того, как мы дальше будем работать и сколько времени — это внутренняя кухня. Мне кажется, неправильно выводить ее на публику. Такие вещи должны делаться в тишине.

Я вижу, какой это тренер, какой это специалист и какой это человек. Все качества у него очень достойные и хорошие.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
04 октября в 22:17
Каждый человек индивидуалим, каждый человек имеет свои метки в жизни...ну прыгает и пусть! Аленичев сидел и смотрел...напомни, Спартак тогда лидировал?
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
04 октября в 11:07
Что-то не припомню, чтобы Бесков или Романцев козлом прыгали во время игры по технической зоне, но результат ДАВАЛИ!
112910415
112910415
04 октября в 05:33
прогресс заметен всем и каждому
Кошк 47
Кошк 47
04 октября в 04:24
Тадеска-верим!!!!
mihaluch
mihaluch
04 октября в 03:29
У Спартака на шесть матчей меньше это надо учитывать
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
04 октября в 02:55, ред.
Румын в Германии с отбойным молотком работал, поэтому его так и трясет постоянно)))
Пусть прыгает, спартачам нравицца, команда носится, тренер прыгает. Может и правда Спартак нашел своего тренера и Федун прекратит их как перчатки менять.
Анд-м
Анд-м
04 октября в 02:30
Конечно, зимой уберут как отработаный материал и все по новому 😁👍
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 01:08
Пусть сезон доиграет, а там и посмотрим
Бамбихрюк
Бамбихрюк
03 октября в 23:51
Кажется Газизов хочет в тренеры какого то своего чела.
морозз
морозз
03 октября в 23:43
Нормальный тренер ...фонтанирующий много энергии, заставляющий этим самым держать команду в тонусе! Спартаку нужен именно такой тренер, обладающий харизмой и даром убеждения а не сидящий на лавке с закрытыми глазами или с со своим багажом, непонятно откуда то взявшимся!
STVA 1
STVA 1
03 октября в 23:42
Как всегда заголовок и текст разнятся(
Makao
Makao ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
03 октября в 23:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ МапС (раскрыть)
    03 октября в 23:29
    Его основная тихость в бездействии)) пока что цорновские ништяки работают)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 октября в 23:28
    Вот Семак вполне возможно зимой поедет снег убирать в луч энергию
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    03 октября в 23:22
    Он своими прыжками и истериками уже надоел газизову и федуну
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    03 октября в 23:19
    Это тебе ,деятель , надо уже думать о том ,как свалить по собственному желанию ! А Тедеско даже и не трогай !
    МапС
    МапС
    03 октября в 23:17
    Газизов какой-то тихушник.
    oFANATo
    oFANATo
    03 октября в 23:15, ред.
    Не заслужил значит...в дерби Всея Руси проиграл ЦСКА....сегодня еле, еле отскочили от зенита.
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