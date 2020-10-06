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«Лион» подписал чемпиона Африки и отдал Рен-Аделеда в аренду «Ницце»

06 октября 2020, 03:18

«Лион» объявил о подписании защитника Джамалэддина Бенламри.

У 30-летнего игрока ранее истёк контракт с саудовским «Аль-Шабабом». Соглашение с «Лионом» рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

В 2019 году Бенламри вместе со сборной Алжира выиграл Кубок Африканских Наций.

«Лион» также сообщил об уходе полузащитника Джеффа Рен-Аделеда в «Ниццу». Стоимость аренды составила 500 тыс. евро. Ещё 500 тыс. «Лион» сможет получить, если «Ницца» гарантирует себе участие в еврокубках в следующем сезоне. В соглашении прописана опция выкупа 22-летнего хавбека за € 25 млн.

Ранее «Лион» арендовал защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
06 октября в 06:35
Кому это интересно?
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 05:59
В чемпионате Саудовской Аравии он уже давно растерял свою удаль.
Q-J-G
Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
06 октября в 03:24
Об этом знает только "Лион")
sv_1969
sv_1969
06 октября в 03:20
Зачем он им)))
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