«Лион» подписал чемпиона Африки и отдал Рен-Аделеда в аренду «Ницце»

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06 октября 2020, 03:18

«Лион» объявил о подписании защитника .

У 30-летнего игрока ранее истёк контракт с саудовским «Аль-Шабабом». Соглашение с «Лионом» рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

В 2019 году Бенламри вместе со сборной Алжира выиграл Кубок Африканских Наций.

«Лион» также сообщил об уходе полузащитника в «Ниццу». Стоимость аренды составила 500 тыс. евро. Ещё 500 тыс. «Лион» сможет получить, если «Ницца» гарантирует себе участие в еврокубках в следующем сезоне. В соглашении прописана опция выкупа 22-летнего хавбека за € 25 млн.

Ранее «Лион» арендовал защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.