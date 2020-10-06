«Парма» подписала Сиприена, экс-защитника «Зенита» Осорио и ещё 3 игроков

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06 октября 2020, 02:51

Состав «Пармы» пополнили пять футболистов.

Итальянский клуб купил у «Порту» защитника , в прошлом сезоне выступавшего на правах аренды за «Зенит», подписал защитника «Шарлеруа» и вингера «Университати» .

Также «Парма» взяла в аренду полузащитника «Ниццы» . Сделка рассчитана до конца сезона, однако при соблюдении определённых условий «Парма» выкупит игрока. Сиприен уже подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Ещё один новичок «крестоносцев»: полузащитник «Ювентуса» . «Парма» арендовала итальянца на один сезон с опцией выкупа. В прошлом сезоне 20-летний хавбек на правах аренды выступал за «Перуджу».

Ранее «Парма» подписала полузащитника «Цюриха».