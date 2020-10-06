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«Парма» подписала Сиприена, экс-защитника «Зенита» Осорио и ещё 3 игроков

06 октября 2020, 02:51

Состав «Пармы» пополнили пять футболистов.

Итальянский клуб купил у «Порту» защитника Йордана Осорио, в прошлом сезоне выступавшего на правах аренды за «Зенит», подписал защитника «Шарлеруа» Максима Буси и вингера «Университати» Валентина Михаилу.

Также «Парма» взяла в аренду полузащитника «Ниццы» Вилана Сиприена. Сделка рассчитана до конца сезона, однако при соблюдении определённых условий «Парма» выкупит игрока. Сиприен уже подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Ещё один новичок «крестоносцев»: полузащитник «Ювентуса» Ханс Кавилья. «Парма» арендовала итальянца на один сезон с опцией выкупа. В прошлом сезоне 20-летний хавбек на правах аренды выступал за «Перуджу».

Ранее «Парма» подписала полузащитника «Цюриха».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 03:10
По количеству "солидное" пополнение, теперь главное, чтобы "качество" не подвело.
Но если внимательно прочитать, то видно, что решения принимались с акцентом на прагматизм. Очевидно, что руководство "Пармы" принимает " решения, которые не вызывают никаких сомнений... Деньги попусту не тратят.
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