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Медведев: «У Ригони было предложение от „Сочи“, но он выбрал „Эльче“»

06 октября 2020, 15:18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход вингера Эмилиано Ригони в «Эльче».

У Ригони было хорошее предложение от «Сочи», по сроку и по финансовым условиям. Ясное дело, что у них эта позиция дефицитная. Но Эмилиано решил поехать в «Эльче», где владельцем является аргентинец. Видимо, это сыграло свою роль.

Ригони всегда профессионально относился к делу, всегда был позитивным. Он никогда не был мрачным или недовольным, когда выходил на поле – отдавался полностью. Два раза уходил в аренду, но в обоих случаях менялись тренеры. Особенно во второй ему не удалось как следует поиграть. Хочется пожелать ему успехов в «Эльче», чтобы клуб выполнил задачу остаться в Ла Лиге, что очень непросто.

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Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
06 октября в 22:16
    pomor45
    pomor45
    06 октября в 21:09
    Пожелание доброе, но изложено в стиле некролога.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    06 октября в 19:03
    Редко, но исключения бывают когда игрок выбирает футбол , а не бабло.
    STVA 1
    STVA 1
    06 октября в 15:39
    Везде Шурик)))
    drug01
    drug01
    06 октября в 15:20
    Верное решение
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