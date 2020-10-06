Медведев: «У Ригони было предложение от „Сочи“, но он выбрал „Эльче“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход вингера в «Эльче».

У Ригони было хорошее предложение от «Сочи», по сроку и по финансовым условиям. Ясное дело, что у них эта позиция дефицитная. Но Эмилиано решил поехать в «Эльче», где владельцем является аргентинец. Видимо, это сыграло свою роль.

Ригони всегда профессионально относился к делу, всегда был позитивным. Он никогда не был мрачным или недовольным, когда выходил на поле – отдавался полностью. Два раза уходил в аренду, но в обоих случаях менялись тренеры. Особенно во второй ему не удалось как следует поиграть. Хочется пожелать ему успехов в «Эльче», чтобы клуб выполнил задачу остаться в Ла Лиге, что очень непросто.