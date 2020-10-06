Газизов: «Нет оснований не доверять официальной статистике посещаемости»

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06 октября 2020, 14:37

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на новость о том, что пресс-служба РПЛ заявила об обеспокоенности органов власти по поводу посещаемости матча на «Открытие Арене».

Все нормально, никакого беспокойства у нашего клуба по этому поводу нет. Нет никаких оснований не доверять официальной статистике посещаемости.

Согласно официальным данным, матч 10-го тура РПЛ против «Зенита» посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие Арена» вмещает около 45 тыс. человек. Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчи РПЛ допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.