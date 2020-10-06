ГлавнаяНовости

Газизов: «Нет оснований не доверять официальной статистике посещаемости»

06 октября 2020, 14:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на новость о том, что пресс-служба РПЛ заявила об обеспокоенности органов власти по поводу посещаемости матча на «Открытие Арене».

Все нормально, никакого беспокойства у нашего клуба по этому поводу нет. Нет никаких оснований не доверять официальной статистике посещаемости.

Согласно официальным данным, матч 10-го тура РПЛ против «Зенита» посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие Арена» вмещает около 45 тыс. человек. Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчи РПЛ допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
06 октября в 19:36
    pomor45
    pomor45
    06 октября в 17:37
    Это уже забота Собянина разобраться, как там его указы выполняют. РПЛ нечего в этом ковыряться и после драки руками размахивать.
    ДАША Д
    ДАША Д
    06 октября в 15:48
    Теперь уже вряд ли пересчитаешь.
    RIR68
    RIR68
    06 октября в 15:41
    нет оснований доверять спартачам!
    kastites
    kastites
    06 октября в 15:10
      Loko57
      Loko57
      06 октября в 14:50
      Ну даже если и больше на 2-3 тысячи, разве это критично. Из мухи слона постоянно раздувают.
      shlomo
      shlomo
      06 октября в 14:44
      РоссЕя, моя РоссЕя....какая на фик статистика.... даже пессимистов жизнь иногда очень удивляет....
      sv_1969
      sv_1969
      06 октября в 14:40
      Наверное так и есть)
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100