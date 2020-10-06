Лебедев: «Если есть нарушения, то нужно наказывать стадион, а не „Спартак“»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал возможное нарушение на матче 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Ранее стало известно, что «Спартаку» грозит штраф за количество фанатов на матче с «Зенитом».

Есть социальные службы, которые обязаны отслеживать количество болельщиков. Стадион «Открытые Арена» — современный стадион, поэтому вполне реально отследить по камере и по системам, чтобы узнать точное количество зрителей, которые посещают матч. Если есть нарушения, то стадион должен быть оштрафован. «Спартак» тут ни при чем, это же не «Спартак» привел болельщиков, а стадион. Я считаю, что в этом вопросе есть разница наказания и ответственности. За подобную ситуацию не клуб должен нести ответственность, а должен отвечать менеджмент стадиона. Поэтому, если есть правила, утвержденные РФС , РПЛ и властями города Москвы, и эти правила нарушены, то за это нужно наказывать, потому что мы сейчас с возмущением и с негодованием читаем новости, что власти Москвы рассматривают возможность опять сократить или полностью запретить посещение стадионов в связи с ухудшающей ситуацией с коронавирусом, но при этом сами эти правила нарушаем. Поэтому в этой ситуации можно только себя винить.

Мы пришли на стадион больше, чем нужно, не соблюдаем масочный режим, не соблюдаем социальную дистанцию между болельщиками на стадионе. Ну, если вы не хотите соблюдать правила, то вас будут наказывать. Поэтому считаю логичным, что если правила на стадионе нарушены, то стадион нужно наказывать. Каким способом нужно наказывать? Сложно сказать. Я думаю, это головная боль тех, кто эти правила придумал и следил за этим исполнением. Раз написали правила, то отслеживайте и наказывайте. Может быть, следующий матч без зрителей провести… Тут такая ситуация, что любое наказание стадиона автоматически отразится на «Спартаке», а футбольный клуб в этом не виноват.