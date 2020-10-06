7 октября будет рассмотрена работа судей на матче «Сочи» — «Ростов»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейская комиссия в среду рассмотрит работу бригады судей под руководством Евгения Турбина на матче 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Заседание ЭСК состоится завтра. Будут рассматриваться матчи «Сочи» — «Ростов», «Динамо» — «Краснодар», «Уфа» — «Ротор», а также одна заявка из ФНЛ.
Напомним, Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
Матчи «Спартака» и «Зенита» в последнее время не ограничиваются разборками на поле. Вот и на этот раз игра дала повод для нового выяснения отношений и очередного выпуска нашего рейтинга.
1-е место
Василий УТКИН о том, как становятся чемпионами в РПЛ:
Матч «Спартак» — «Зенит» наводит на мысли, что судьбу чемпионства решат не на поле.
По сути намекая, что питерцам для повторения прошлогоднего успеха придется задействовать судейский ресурс. На подобные мысли его натолкнул субботний матч «Спартак» - «Зенит» (1:1).
«Я вижу большую опасность для «Зенита». Он стал более ясен тактически, но помимо этого еще и постарел. Но дело в том, что «Зенит»-то мыслит себя исключительно чемпионом. И место в Лиге чемпионов на следующий сезон у России только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы, и поди знай, какими будут эти отборы. Вот и получается, что чемпионом становиться надо, а задела нет. Ну и как вы думаете, какие средства придется задействовать «Зениту», чтобы стать чемпионом? Я думаю, что по поводу судейских скандалов нужно сделать специальные судейские чипсы и отдельный судейский попкорн. Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионства решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.
Еще Уткин вспомнил, что в прошлом году в это же время если команда (не из Питера) выскакивала наверх, это означало, что она, скорее всего, сейчас проиграет. Прочитав это, сразу подумалось, что и сегодня как-то совпали по времени взлет ЦСКА и неблагосклонность судей по отношению к армейцам. В недавнем матче с «Локомотивом» арбитр Михаил Вилков не увидел очевидной игры рукой у игрока железнодорожников, и красно-синие в итоге проиграли – 0:1. А если бы выиграли тот матч, что сегодня возглавляли бы таблицу премьер-лиги. В последнем туре команда Виктора Гончаренко почти на тайм оставили играть в меньшинстве в Екатеринбурге, но она умудрилась вдесятером забить два безответных мяча.
Бывают же совпадения.
Матчи «Спартака» и «Зенита» в последнее время не ограничиваются разборками на поле. Вот и на этот раз игра дала повод для нового выяснения отношений и очередного выпуска нашего рейтинга.
1-е место
Василий УТКИН о том, как становятся чемпионами в РПЛ:
Матч «Спартак» — «Зенит» наводит на мысли, что судьбу чемпионства решат не на поле.
По сути намекая, что питерцам для повторения прошлогоднего успеха придется задействовать судейский ресурс. На подобные мысли его натолкнул субботний матч «Спартак» - «Зенит» (1:1).
«Я вижу большую опасность для «Зенита». Он стал более ясен тактически, но помимо этого еще и постарел. Но дело в том, что «Зенит»-то мыслит себя исключительно чемпионом. И место в Лиге чемпионов на следующий сезон у России только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы, и поди знай, какими будут эти отборы. Вот и получается, что чемпионом становиться надо, а задела нет. Ну и как вы думаете, какие средства придется задействовать «Зениту», чтобы стать чемпионом? Я думаю, что по поводу судейских скандалов нужно сделать специальные судейские чипсы и отдельный судейский попкорн. Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионства решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.
Еще Уткин вспомнил, что в прошлом году в это же время если команда (не из Питера) выскакивала наверх, это означало, что она, скорее всего, сейчас проиграет. Прочитав это, сразу подумалось, что и сегодня как-то совпали по времени взлет ЦСКА и неблагосклонность судей по отношению к армейцам. В недавнем матче с «Локомотивом» арбитр Михаил Вилков не увидел очевидной игры рукой у игрока железнодорожников, и красно-синие в итоге проиграли – 0:1. А если бы выиграли тот матч, что сегодня возглавляли бы таблицу премьер-лиги. В последнем туре команда Виктора Гончаренко почти на тайм оставили играть в меньшинстве в Екатеринбурге, но она умудрилась вдесятером забить два безответных мяча.
Бывают же совпадения.