7 октября будет рассмотрена работа судей на матче «Сочи» — «Ростов»

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06 октября 2020, 10:51

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейская комиссия в среду рассмотрит работу бригады судей под руководством Евгения Турбина на матче 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

Заседание ЭСК состоится завтра. Будут рассматриваться матчи «Сочи» — «Ростов», «Динамо» — «Краснодар», «Уфа» — «Ротор», а также одна заявка из ФНЛ .

Напомним, Турбин удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры — главного тренера ростовчан Валерия Карпина.