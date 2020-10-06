Минасов: «Агентский бизнес не сильно пострадал из-за коронавируса»

Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на деятельность агентов.

Когда возникла пандемия, чемпионаты стояли, некоторые даже не были доиграны, покупок стало меньше, очень много арендных переходов, так как клубы перестали зарабатывать деньги. Тот факт, что стали считать деньги — хорошо. Они очень важны.

Что касается агентского бизнеса, он не сильно пострадал, не сказал бы, чтобы мне стало тяжелее. Я выстраиваю отношения с футболистами с первого дня. Футболист нанимает меня на работу, и я все делаю для того, чтобы игрок спокойно занимался только спортом. Мой доход зависит от дохода игрока, и всегда даю игрокам понять, как быть в той или иной ситуации. Бывают сложности, но понимание почти всегда есть. Футболисты же не находятся на другой планете, они видят, что происходит.