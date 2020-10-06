Пономарёв: «Россия обыграет Венгрию. Сейчас там нет хороших игроков»

Бывший игрок СССР Владимир Пономарев рассуждает о предстоящих матчах сборной России в Лиге Наций.

Мое мнение, мы пройдем эту группу. С венграми мы уже играли на выезде — у них слабая команда, сейчас футболистов особо нет. Раньше у них, конечно, команды были очень сильные, а сейчас там нет хороших игроков. Причем давно. Даже в Европе никто из них не играет. Так что, думаю, мы обыграем венгров. В первом матче у них была какая-то ужасная неразбериха в обороне. Какие-то нерасторопные пацаны у них. Да и сборную Турции тоже должны обыграть. Этих соперников нельзя назвать непроходимыми.