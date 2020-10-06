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Пономарёв: «Россия обыграет Венгрию. Сейчас там нет хороших игроков»

06 октября 2020, 09:51

Бывший игрок СССР Владимир Пономарев рассуждает о предстоящих матчах сборной России в Лиге Наций.

Мое мнение, мы пройдем эту группу. С венграми мы уже играли на выезде — у них слабая команда, сейчас футболистов особо нет. Раньше у них, конечно, команды были очень сильные, а сейчас там нет хороших игроков. Причем давно. Даже в Европе никто из них не играет. Так что, думаю, мы обыграем венгров. В первом матче у них была какая-то ужасная неразбериха в обороне. Какие-то нерасторопные пацаны у них. Да и сборную Турции тоже должны обыграть. Этих соперников нельзя назвать непроходимыми.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
06 октября в 13:20
Ахах,а у нас так просто до жути расторопные игроки...)))
Caniggia
Caniggia
06 октября в 13:07
Слишком самоуверенное и неуважительное к венграм высказывание.
DEIVID 2
DEIVID 2
06 октября в 11:23
Всё, можно на венгров ставить. Когда начинаются такие разговоры точно не выиграют.
112910415
112910415
06 октября в 11:20
да, у наших хорошие шансы
alex074
alex074
06 октября в 10:13
Так в России тоже их нет, значит будет равная борьба
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 10:05
Выигрывает команда, а не хорошие игроки...
Кокосик
Кокосик
06 октября в 09:59
Вспоминая прошлый матч,эти пацаны,у которых нет хороших игроков,чуть наших ногомячистов с бубликом не оставили, ага
STVA 1
STVA 1
06 октября в 09:58
А у нас разве есть просто хорошие игроки)
mihaluch
mihaluch
06 октября в 09:53
Без сомнения должна обыграть
beefs
beefs
06 октября в 09:53
все можно, у нас всегда так. а на деле...
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