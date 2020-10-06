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Васильев: «У „Ренна“ действительно сильный тренер»

06 октября 2020, 16:01
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар20.10.2020 в 22:00 Не начался

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев оценил шансы «Краснодара» в матчах групповой стадии ЛЧ против «Ренна».

Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жульен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летангом, но мы не договорились. Он просил большие отступные.

В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, а Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третье место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 18:33
История Жульена похожа на историю Жозе. Отец известный игрок и тренер, сын рано осознал что не тянет и начал тренировать и как только дошел до взрослого уровня сразу стал давать результат. Что касается нехватки опыта в еврокубках, то в сезоне 18/19 у Ренна была лихая заруба в плей-офф Лиги Европы с Арсеналом, так что определенный опыт есть. А ещё есть Камавинга, которого открыл именно Стефан и победа в финале Кубке Франции-19 над ПСЖ. Вполне возможно как раз Ренн и его тренер станут открытиями этого сезона, в том числе и в ЛЧ.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 16:03
Спорный вопрос, возможно и так...
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