Васильев: «У „Ренна“ действительно сильный тренер»

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев оценил шансы «Краснодара» в матчах групповой стадии ЛЧ против «Ренна».

Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жульен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летангом, но мы не договорились. Он просил большие отступные.

В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, а Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третье место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках.