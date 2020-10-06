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Васильев: «Крайне удивился, что Кузяев решил вернуться в „Зенит“»

06 октября 2020, 15:24

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев, который пытался организовать переход полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб, прокомментировал решение игрока вернуться в «Зенит».

Как отнёсся к выбору Кузяева в пользу «Зенита»? Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность. Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Всё оказалось иначе.

Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлён, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
06 октября в 20:33
Папа Далера не отвечает за свои слова....
starche
starche
06 октября в 20:12
А кому он нужен!?
pomor45
pomor45
06 октября в 17:16
Сразу было ясно, что вся муть идёт от папаши. Сам парень просто продлил бы контракт сразу, но папаша от плода своего возжелал получить побольше семян... и возможно получил-таки.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 16:00
Странная конечно канителька вышла, особо странен ее итог?!?
ДСА
ДСА
06 октября в 15:47
Хорошая зарплата любого убедит.
makkie
makkie
06 октября в 15:34
Засыпали деньгами, подключили связи, отбили желание у конкурентов - и Кузяев снова в "родном" Зените)
Zenit_84
Zenit_84
06 октября в 15:32
Кто же врёт?
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 15:29
теперь его удавят и заполируют скамейкой как игрока. они могут себе это позволить)))))))
Aris
Aris
06 октября в 15:26
С игроками на тотализаторе это бывает! Уж больно зависят они от кошелька, хочется больше и больше.
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