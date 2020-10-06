ГлавнаяНовости

«Герта» по-прежнему хочет приобрести Гётце, но сомневается в его форме

06 октября 2020, 17:30

Полузащитник Марио Гётце по-прежнему является трансферной целью берлинской «Герты», сообщает Kicker.

28-летний футболист является свободным агентом с тех пор, как покинул дортмундскую «Боруссию» в июне этого года, и может подписать контракт с новым клубом, несмотря на то, что трансферное окно закрылось в понедельник.

Отмечается, что «Герта» все еще взвешивает решение относительно Гётце, так как сомневается в состоянии его физической формы из-за отсутствия должной игровой практики в прошедшие сезоны.

Все новости
Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»
Сегодня, 03:00 Комментарии2
Слухи«Уотфорд» отказал «Кристал Пэлас» в трансфере Сарра за 25 млн фунтов
Вчера, 16:13 Комментарии6
Слухи«Ливерпуль» нацелен на подписание Адамы Траоре в январе
Вчера, 13:40 Комментарии11
Слухи«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»
Вчера, 13:22 Комментарии9
СлухиДепай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность
Вчера, 12:49 Комментарии14
Слухи«Реал» определил Камавинга в качестве главной трансферной цели на 2021 год
Вчера, 11:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
07 октября в 05:22
Ну всё, довзвешивалась Герта - Марио укатил в PSV
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 19:38
В принципе Гетце нужен, особенно учитывая травму Дилросуна. Но с другой стороны в четырех играх считая кубковую старая дама пропустила тринадцать раз (!). То есть на самом деле головная боль Лаббадии кроется не в забивающей в среднем трешку за игру атаке, а в предельно дырявой обороне. Решение проблем в защите через усиление атаки - это парадоксально и весело, но результата как правило не приносит.
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 17:48
Значит в аренду надо брать.
shlomo
shlomo
06 октября в 17:33
Берите, Марио еще поиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100