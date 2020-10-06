«Герта» по-прежнему хочет приобрести Гётце, но сомневается в его форме

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06 октября 2020, 17:30

Полузащитник по-прежнему является трансферной целью берлинской «Герты», сообщает Kicker.

28-летний футболист является свободным агентом с тех пор, как покинул дортмундскую «Боруссию» в июне этого года, и может подписать контракт с новым клубом, несмотря на то, что трансферное окно закрылось в понедельник.

Отмечается, что «Герта» все еще взвешивает решение относительно Гётце, так как сомневается в состоянии его физической формы из-за отсутствия должной игровой практики в прошедшие сезоны.