«Манчестер Юнайтед» окончательно отказался от идеи подписания Санчо

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06 октября 2020, 17:04

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать нападающего дортмундской «Боруссии» , сообщает The Guardian.

По информации источника, английский клуб отказался от трансфера, так как не сошелся с «Боруссией» по цене за футболиста. Отмечается, что окончательная сумма сделки с учетом зарплаты футболиста и комиссий агентам составила бы примерно 250 миллионов евро.