«Манчестер Юнайтед» окончательно отказался от идеи подписания Санчо

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает The Guardian.
По информации источника, английский клуб отказался от трансфера, так как не сошелся с «Боруссией» по цене за футболиста. Отмечается, что окончательная сумма сделки с учетом зарплаты футболиста и комиссий агентам составила бы примерно 250 миллионов евро.
Сорян но даже Вудворт так бы не подумал... =))
Видимо "трудности с переводом" =)
А вообще команда строится с фундамента (оборона и вратарь) но трансферы МЮ показывают что Оле и Вудворт не видят проблемы в опорке и центре защиты =((
Сорян но даже Вудворт так бы не подумал... =))
Видимо "трудности с переводом" =)
А вообще команда строится с фундамента (оборона и вратарь) но трансферы МЮ показывают что Оле и Вудворт не видят проблемы в опорке и центре защиты =((