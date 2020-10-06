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«Манчестер Юнайтед» окончательно отказался от идеи подписания Санчо

06 октября 2020, 17:04

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает The Guardian.

По информации источника, английский клуб отказался от трансфера, так как не сошелся с «Боруссией» по цене за футболиста. Отмечается, что окончательная сумма сделки с учетом зарплаты футболиста и комиссий агентам составила бы примерно 250 миллионов евро.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
06 октября в 21:02
Отлично ,перехватим Сенчо летом)))
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
06 октября в 20:36
очень жаль
shlifen
shlifen ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
06 октября в 19:38, ред.
Владимир, неужели теперь и вы увидели?? вы же только недавно дней пять назад, писали на призывы к МЮ купить ЦЗ и опорника, что "нужен Санчо, а Мактоминей и Матич вполне сойдут как опорники на ещё один сезон" - неужели все фанаты МЮ наконец-то поняли где главная беда в составе?? Жаль что ещё до 1-6 в руководстве МЮ этого не поняли... =((
t2k
t2k ответ shlifen (раскрыть)
06 октября в 18:50
Все просто. Они хотели влезть в 120млн. Цена игрока+комиссия+агент+бонусы и годовой оклад. От того и давали 85+15+(агенту и зп санчо)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 октября в 18:30
Надеюсь через год его подпишут, также нужен центральник защитник и опорник
beefs
beefs
06 октября в 18:06
имеют полное право...
mihaluch
mihaluch
06 октября в 18:05
А на фига МЮ какой то Санчо нужен.
shlifen
shlifen
06 октября в 18:05
Я чего-то не до конца понимаю "но «красные дьяволы» не были готовы платить гонорары его агенту или удовлетворять его требования о зарплате сверх этой цены." типа предполагалось что если МЮ заплатит 120 - то игрок будет "за бесплатно" играть?? И агент при этом ничего не попросит?? Или предполагали что заплативиза Санчо сотку, его зарплата за 4-5 сезонов и агентские влезут в 20 лимонов??
Сорян но даже Вудворт так бы не подумал... =))
Видимо "трудности с переводом" =)
А вообще команда строится с фундамента (оборона и вратарь) но трансферы МЮ показывают что Оле и Вудворт не видят проблемы в опорке и центре защиты =((
sv_1969
sv_1969
06 октября в 17:58
Для Санчо это хорошо
Анд-м
Анд-м
06 октября в 17:09
Ну и хорошо, что не получится. Санчо хорош, но ему лучше пока оставаться в дортмунде
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 17:04
им виднее, как поступать
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