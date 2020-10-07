Соперник «Зенита» «Лацио» опубликовал заявку на Лигу чемпионов

«Лацио», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, определился с заявкой на турнир.
Вратари: Пепе Рейна, Томас Стракоша.
Защитники: Франческо Ачерби, Джаван Андерсон, Мохаммед Фарес, Патрик, Уэсли Худт, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Луис Фелипе, Штефан Раду.
Полузащитники: Жан-Даниэль Акпа Акпро, Данило Катальди, Гонсало Эскаланте, Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марко Пароло, Андреас Перейра.
Нападающие: Фелипе Кайседо, Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле, Ведат Мурики.
Ранее свою заявку на Лигу чемпионов опубликовал «Зенит».