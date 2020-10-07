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Соперник «Зенита» «Лацио» опубликовал заявку на Лигу чемпионов

07 октября 2020, 02:21

«Лацио», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, определился с заявкой на турнир.

Вратари: Пепе Рейна, Томас Стракоша.

Защитники: Франческо Ачерби, Джаван Андерсон, Мохаммед Фарес, Патрик, Уэсли Худт, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Луис Фелипе, Штефан Раду.

Полузащитники: Жан-Даниэль Акпа Акпро, Данило Катальди, Гонсало Эскаланте, Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марко Пароло, Андреас Перейра.

Нападающие: Фелипе Кайседо, Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле, Ведат Мурики.

Ранее свою заявку на Лигу чемпионов опубликовал «Зенит».

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Все комментарии
viv
viv ответ mihaluch (раскрыть)
07 октября в 10:09
Решили заранее напугать Зенит своим списком игроков для ЛЧ.))
mihaluch
mihaluch
07 октября в 03:47
Соперник опубликовал заявку ничего сложного.
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 03:35
Как раз на две команды.
Zenit_84
Zenit_84
07 октября в 03:02
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 02:27
Зениту будет очень сложно, но думаю из группы выйдет
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