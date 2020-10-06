Брейтуэйт забрал номер, под которым в «Барселоне» играл Луис Суарес

Пресс-служба «Барселоны» рассказала, под какими номерами будут играть футболисты в сезоне-2020/21.
Любопытно, что под новым номером будет выступать форвард Мартин Брейтуэйт (9). Это стало возможным после ухода нападающего Луиса Суареса в «Атлетико».
Ранее уже было известно, что защитник Сержиньо Дест выбрал себе 2-й номер, а хавбек Миралем Пьянич — 8-й. Также стоит обратить внимание на то, что нападающий Антуан Гризманн будет играть под «семеркой».
💙❤️ Barça 2020/21 💙❤️ pic.twitter.com/BOHz011XLy— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2020