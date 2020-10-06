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Брейтуэйт забрал номер, под которым в «Барселоне» играл Луис Суарес

06 октября 2020, 15:36

Пресс-служба «Барселоны» рассказала, под какими номерами будут играть футболисты в сезоне-2020/21.

Любопытно, что под новым номером будет выступать форвард Мартин Брейтуэйт (9). Это стало возможным после ухода нападающего Луиса Суареса в «Атлетико».

Ранее уже было известно, что защитник Сержиньо Дест выбрал себе 2-й номер, а хавбек Миралем Пьянич — 8-й. Также стоит обратить внимание на то, что нападающий Антуан Гризманн будет играть под «семеркой».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
07 октября в 10:06
Очень дерзко со стороны Мартина. Этот номер надо заслужить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 16:14
Ушлый тип этот Мартин, так он скоро у Лео и капитанскую повязку отожмет.
STVA 1
STVA 1
06 октября в 15:56
Взять номер не значит так играть)))
Бубнин
Бубнин
06 октября в 15:47
Лионель распределил номера.
David Young
David Young
06 октября в 15:40
Хороший выбор номера.
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