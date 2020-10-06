Брейтуэйт забрал номер, под которым в «Барселоне» играл Луис Суарес

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06 октября 2020, 15:36

Пресс-служба «Барселоны» рассказала, под какими номерами будут играть футболисты в сезоне-2020/21.

Любопытно, что под новым номером будет выступать форвард (9). Это стало возможным после ухода нападающего Луиса Суареса в «Атлетико».

Ранее уже было известно, что защитник Сержиньо Дест выбрал себе 2-й номер, а хавбек Миралем Пьянич — 8-й. Также стоит обратить внимание на то, что нападающий Антуан Гризманн будет играть под «семеркой».