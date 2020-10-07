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Кузяев и Вендел – в заявке «Зенита» на Лигу чемпионов

07 октября 2020, 01:38

«Зенит» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В состав из 25 игроков вошли новичок команды Вендел и возвратившийся в клуб Далер Кузяев.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев, Данила Прохин.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Даниил Шамкин.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Малком.

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
07 октября в 21:23
ну усё дрожи ЛЧ , в тоПЬ клуб всея востока европы топари прибыли)
Ravshan878
Ravshan878
07 октября в 20:49
Если честно вратари тухлые. Допускают элементарные вратарские ошибки. Одними словами не уверена к себе.Это можно увидеть во время матча. Босси тратить фантастические бабки. Хотите результаты купите нормального кипера.Пардон. Кузи с возвращением в родной дом.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 октября в 18:58
До полуфинала ЛЧ, как минимум, должны доходить!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 октября в 18:56
Валера, это разные имена. )))
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября в 18:08
Вратарская линия, пожалуй, не впечатляет. А так все более чем неплохо! Хотя, конечно, можно было еще взять одного центрального защитника в случае травмы Ловрена или Ракицкого...Удачи и успехов Зениту в групповом этапе ЛЧ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 18:03
Не про футбол, просто интересно. Данил, ДаниИл и Данила это разные имена, или "Игорь, он же Гоша, он же Жора, он же Григорий или Георгий"?...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 16:17
Ну теперь можно и ЛЧ начинать). Удачи Зениту в ЕК!
Хиромант
Хиромант
07 октября в 15:58
Не вижу особого повода для радости. Кузяев и раньше был в Зените, а Вендел для нас пока ещё "кот в мешке". Купили бы раньше, сыграл бы пару-тройку матчей в РПЛ, показал бы себя - был бы повод радоваться (или огорчаться). Поскольку заявка в ЛЧ уже сделана, новых трансферов от Зенита ждать уже не приходится (вряд ли кто из классных игроков подпишется только на РПЛ!).

Как Зениту достойно выступить в ЛЧ? Есть два варианта:

1. Продолжать играть по той же схеме, с 2-мя нападающими, своевременно ротируя состав, и добиваясь от каждого игрока "выкладки по полной" в каждом матче. При этом необходимо подтянуть "физику" и игровую дисциплину Дзюбе, Азмуну, Оздоеву, Сутормину, Малкому, Ловрену и Ракицкому, а также повысить точность длинных передач и навесов, и самоотдачу игроков в борьбе за каждый мяч.
2. Если Вендел действительно соответствует тому, что о нём пишут - можно смело одного нападающего сажать на лавку (Дзюбу или Азмуна, в зависимости от соперника), а треугольник Вендел-Оздоев(Кузяев)-Барриос в центре поля, плюс Малком и Дриусси по краям, выход в атаку через короткий пас в одно касание - это совсем другая команда. Более быстрая и более мобильная, что и может принести успех в матчах с Боруссией и не только...

Но это всего лишь моё видение развития событий - а как оно будет на самом деле - покажет время...
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 октября в 13:11
Нужны правильный последовательный вектор развития без наскоков и время. К сожалению руководители Зенита, особенно Миллер, ждать были не склонны и на наскоки ухлопали массу времени. Не знаю, как обстоит дело сегодня, но хотя бы тренерскую чехарду не устраивают и игроков покупают точечно на позиции.
pomor45
pomor45 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
07 октября в 13:05
Хорошо уже то, что нет сверх ожиданий от наших клубов в ЕК. Аршавин об этой проблеме болельщиков 8 лет назад предупредил, а созрели только сейчас. Туговато вообще-то доходит.
kts
kts
07 октября в 12:33
Зениту уже ничего не поможет. Сочи в группе нет (((
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
07 октября в 12:20
Семинольного позора с каким ни будь лидером клубного футбола не будет.
Да и с не лидером не будет.
По мастерству 15-20 командам в Европе уступаем, тут ничего не исправишь.
Скорость и выносливость подтянуть бы. Но вряд ли. Многим около 30, и годы помешают и свои тараканы в голове. Да и Семак не Лобановский (царствие небесноё талантливому тренеру), что бы игроков в роботов без устали превратить.
Он конечно парень авторитетный, но харизмы всё равно не хватит гонять некоторых до седьмого пота.
Остаётся удача, фарт, стечение обстоятельств. Но на это надеяться, себя не уважать.
Теоритически между вторым и третьим местом в группе. На практике всё может быть.
Кроме семинольных и пятинольных позоров.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
07 октября в 10:40
хороший состав, чтобы в ЛЧ побороться за 4-ое место
Анд-м
Анд-м
07 октября в 10:22
Для борьбы с Брюгге за 3 место сойдёт 😄👌
kolpino08
kolpino08
07 октября в 10:05
удачи Зениту в еврокубках
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 10:02
Из этого набора игроков нужно сделать команду. Чтобы каждый знал свой манёвр, своё действие. Чтобы понимали друг-друга с полувзгляда и видели затылком. Чтобы не жадничали отдать голевую и отрабатывали в обороне по полной. Чтобы не завидовали друг другу, а усердно тренировались и бились за место в основе.
Надеюсь, всё у Зенита получится и в чемпионате, и в еврокубках. КР для меня параллелен.
ildar_3871
ildar_3871 ответ рже (раскрыть)
07 октября в 09:55, ред.
Азмун , Дзюба бразильцы ? )
ildar_3871
ildar_3871 ответ рже (раскрыть)
07 октября в 09:54
А где аргентинская связка ? )
alex074
alex074
07 октября в 09:34
Блудный сын Кузя от своей ненужности в европе, обратно к Зеньке примкнул. Как говорится: "с паршивой овцы, хоть шерсти клок"
рже
рже
07 октября в 09:32
Надеюсь Вендел быстро вольётся в состав и бразильская связка даст свои результаты!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
07 октября в 09:04
В этом году состав сильнее, чем в предыдущем.
Появились : Ловрен и Вендел, Малком здоров, Дриусси скоро приступит к тренировкам.
Удачи Зениту!
Трезвый повар
Трезвый повар
07 октября в 08:43
Хороший состав у Зенита. Желаю им успешно выступить в лиге чемпионов
ermak6848
ermak6848
07 октября в 08:14
Хорошая думаю будет подмога...
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 07:40
Даже Кузяев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 07:06
Забивайте побольше,только не ЦСКА,!
nubom
nubom
07 октября в 06:42
Теперь все в руках Богданыча....
Evilhuman
Evilhuman
07 октября в 06:13
Это хорошая новость, в любом случае усиление и вариативность
mihaluch
mihaluch
07 октября в 02:09
Не плохое усиление к началу ЛЧ.
Gahi
Gahi
07 октября в 01:54
Удачи ребятам чтобы помогли команде.
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