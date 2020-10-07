Кузяев и Вендел – в заявке «Зенита» на Лигу чемпионов

«Зенит» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В состав из 25 игроков вошли новичок команды Вендел и возвратившийся в клуб Далер Кузяев.
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев, Данила Прохин.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Даниил Шамкин.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Малком.
Как Зениту достойно выступить в ЛЧ? Есть два варианта:
1. Продолжать играть по той же схеме, с 2-мя нападающими, своевременно ротируя состав, и добиваясь от каждого игрока "выкладки по полной" в каждом матче. При этом необходимо подтянуть "физику" и игровую дисциплину Дзюбе, Азмуну, Оздоеву, Сутормину, Малкому, Ловрену и Ракицкому, а также повысить точность длинных передач и навесов, и самоотдачу игроков в борьбе за каждый мяч.
2. Если Вендел действительно соответствует тому, что о нём пишут - можно смело одного нападающего сажать на лавку (Дзюбу или Азмуна, в зависимости от соперника), а треугольник Вендел-Оздоев(Кузяев)-Барриос в центре поля, плюс Малком и Дриусси по краям, выход в атаку через короткий пас в одно касание - это совсем другая команда. Более быстрая и более мобильная, что и может принести успех в матчах с Боруссией и не только...
Но это всего лишь моё видение развития событий - а как оно будет на самом деле - покажет время...
Как Зениту достойно выступить в ЛЧ? Есть два варианта:
1. Продолжать играть по той же схеме, с 2-мя нападающими, своевременно ротируя состав, и добиваясь от каждого игрока "выкладки по полной" в каждом матче. При этом необходимо подтянуть "физику" и игровую дисциплину Дзюбе, Азмуну, Оздоеву, Сутормину, Малкому, Ловрену и Ракицкому, а также повысить точность длинных передач и навесов, и самоотдачу игроков в борьбе за каждый мяч.
2. Если Вендел действительно соответствует тому, что о нём пишут - можно смело одного нападающего сажать на лавку (Дзюбу или Азмуна, в зависимости от соперника), а треугольник Вендел-Оздоев(Кузяев)-Барриос в центре поля, плюс Малком и Дриусси по краям, выход в атаку через короткий пас в одно касание - это совсем другая команда. Более быстрая и более мобильная, что и может принести успех в матчах с Боруссией и не только...
Но это всего лишь моё видение развития событий - а как оно будет на самом деле - покажет время...
Да и с не лидером не будет.
По мастерству 15-20 командам в Европе уступаем, тут ничего не исправишь.
Скорость и выносливость подтянуть бы. Но вряд ли. Многим около 30, и годы помешают и свои тараканы в голове. Да и Семак не Лобановский (царствие небесноё талантливому тренеру), что бы игроков в роботов без устали превратить.
Он конечно парень авторитетный, но харизмы всё равно не хватит гонять некоторых до седьмого пота.
Остаётся удача, фарт, стечение обстоятельств. Но на это надеяться, себя не уважать.
Теоритически между вторым и третьим местом в группе. На практике всё может быть.
Кроме семинольных и пятинольных позоров.
Да и с не лидером не будет.
По мастерству 15-20 командам в Европе уступаем, тут ничего не исправишь.
Скорость и выносливость подтянуть бы. Но вряд ли. Многим около 30, и годы помешают и свои тараканы в голове. Да и Семак не Лобановский (царствие небесноё талантливому тренеру), что бы игроков в роботов без устали превратить.
Он конечно парень авторитетный, но харизмы всё равно не хватит гонять некоторых до седьмого пота.
Остаётся удача, фарт, стечение обстоятельств. Но на это надеяться, себя не уважать.
Теоритически между вторым и третьим местом в группе. На практике всё может быть.
Кроме семинольных и пятинольных позоров.
Надеюсь, всё у Зенита получится и в чемпионате, и в еврокубках. КР для меня параллелен.
Надеюсь, всё у Зенита получится и в чемпионате, и в еврокубках. КР для меня параллелен.
Появились : Ловрен и Вендел, Малком здоров, Дриусси скоро приступит к тренировкам.
Удачи Зениту!
Появились : Ловрен и Вендел, Малком здоров, Дриусси скоро приступит к тренировкам.
Удачи Зениту!