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Смольников и Комличенко вызваны в сборную России вместо Смолова и Петрова

04 октября 2020, 23:14

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий «Динамо» Николай Комличенко вызваны в сборную России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

Сергей Петров и Фёдор Смолов не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».

Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо».

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
05 октября в 14:34
а пенальти бить кто будет? смолов травмирован
alex074
alex074
05 октября в 09:54
Свежих барашков подвезли в отару Усатого чабана
Caniggia
Caniggia
05 октября в 09:08
Ну ладно Комличенко. А барана и костолома Смольникова зачем? Неужели нельзя кого-нибудь привлечь помоложе, потехничнее и хотя бы с какой-то малой долей футбольного интеллекта, который у Смольникова отсутствует, как класс в принципе?
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 06:07
Нет худо без добра.
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 23:59
Пусть лечатся
sv_1969
sv_1969
04 октября в 23:39
От перемены мест слагаемых ....))))
drug01
drug01
04 октября в 23:20
Это очень хорошо
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