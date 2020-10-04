Смольников и Комличенко вызваны в сборную России вместо Смолова и Петрова

Защитник «Краснодара» и нападающий «Динамо» вызваны в сборную России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

Сергей Петров и Фёдор Смолов не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».

Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо».