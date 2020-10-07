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Урунов получил травму на тренировке сборной Узбекистана

07 октября 2020, 09:49

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов получил повреждение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной Узбекистана.

19-летний хавбек травмировался на тренировке национальной команды. Скорее всего, он пропустит товарищеский матч сборной Узбекистана против сборной Ирана, который состоится завтра.

Напомним, что Урунов дебютировал в составе «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

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Ravshan878
Ravshan878 ответ makkie (раскрыть)
07 октября в 13:14
Да конечно очень жаль. Завтра наши ребята встретятся сб Ираном. Именно за ШОМу и Остон хотел идти в стадион.
Ravshan878
Ravshan878
07 октября в 13:05
Ёшкина кот ещё этого не хватало.
Остону скорейшего выздоровления.
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 11:30
Снова спартачи будут ныть, мол вот одного из основных игроков снова нет.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
07 октября в 11:10
Умный ход чтоб не пoзopитьcя в тapacoвке
Tangkuban
Tangkuban
07 октября в 10:53
Нечего было идти в свиной клуб.
makkie
makkie
07 октября в 10:20
Очень жаль, здоровья Остону!

Скоро дойдет до того, что клубы будут отказываться отпускать игроков в сборные.
Или игроки будут выдумывать травмы, чтобы не ездить.
Faustello
Faustello
07 октября в 10:18
Я бы на месте клубов свои активы вообще в посторонние руки не отпускал!!!
КЭТиК
КЭТиК
07 октября в 10:14
Вот и отпускай после этого в сборную.
STVA 1
STVA 1
07 октября в 10:13
Жаль когда игроки получают травмы!Всем здоровья!
Loko57
Loko57
07 октября в 10:03
Сборная до добра не доводит: Урунов - травма, Рыбус - корона).
drug01
drug01
07 октября в 10:01
Игрок сборной это всегда жди что то....
Анпилкин
Анпилкин
07 октября в 09:51
Скорейшего выздоровления и восстановления
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