Урунов получил травму на тренировке сборной Узбекистана

1602053385

07 октября 2020, 09:49

Полузащитник «Спартака» получил повреждение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной Узбекистана.

19-летний хавбек травмировался на тренировке национальной команды. Скорее всего, он пропустит товарищеский матч сборной Узбекистана против сборной Ирана, который состоится завтра.