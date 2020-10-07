Урунов получил травму на тренировке сборной Узбекистана

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов получил повреждение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной Узбекистана.
19-летний хавбек травмировался на тренировке национальной команды. Скорее всего, он пропустит товарищеский матч сборной Узбекистана против сборной Ирана, который состоится завтра.
Напомним, что Урунов дебютировал в составе «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).
Остону скорейшего выздоровления.
Остону скорейшего выздоровления.
Скоро дойдет до того, что клубы будут отказываться отпускать игроков в сборные.
Или игроки будут выдумывать травмы, чтобы не ездить.
Скоро дойдет до того, что клубы будут отказываться отпускать игроков в сборные.
Или игроки будут выдумывать травмы, чтобы не ездить.