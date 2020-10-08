Агент Маньяков: «У Евсеева уже есть неплохой вариант продолжения карьеры»

Известный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры экс-наставника «Уфы» Вадима Евсеева.
– У Евсеева будет сейчас перерыв или уже смотрите варианты?
Уже есть один неплохой вариант.
– Московский клуб?
Нет, не московский.
– Из РПЛ?
Не буду ничего говорить. Чтобы не сглазить.
Нет, не московский.
– Из РПЛ?
Нет,не угадали
- Это футбольный клуб ?
Не могу ответить.
- Это кёрлинг,шахматы?
Не заставляйте меня раскрывать тайну.
Нет, не московский.
– Из РПЛ?
Нет,не угадали
- Это футбольный клуб ?
Не могу ответить.
- Это кёрлинг,шахматы?
Не заставляйте меня раскрывать тайну.