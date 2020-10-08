Агент Маньяков: «У Евсеева уже есть неплохой вариант продолжения карьеры»

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08 октября 2020, 14:34

Известный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры экс-наставника «Уфы» .

– У Евсеева будет сейчас перерыв или уже смотрите варианты?

Уже есть один неплохой вариант.

– Московский клуб?

Нет, не московский.

– Из РПЛ ?