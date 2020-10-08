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Агент Маньяков: «У Евсеева уже есть неплохой вариант продолжения карьеры»

08 октября 2020, 14:34

Известный агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры экс-наставника «Уфы» Вадима Евсеева.

– У Евсеева будет сейчас перерыв или уже смотрите варианты?

Уже есть один неплохой вариант.

– Московский клуб?

Нет, не московский.

– Из РПЛ?

Не буду ничего говорить. Чтобы не сглазить.

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Евгений Быстров
Евгений Быстров
09 октября в 17:07
Фамилия жесть,конечно...
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 18:07
Наверное клуб из АПЛ.
Palex
Palex
08 октября в 16:21
Похоже, что Шальке, там у них вообще мрак. Как раз для Евсеева.
За адекватность
За адекватность
08 октября в 14:51
Эксперт на Матч ТВ для начала, это для наших тренеров, как стать на биржу труда, ну а дальше как карта ляжет.
Loko57
Loko57
08 октября в 14:47
Очень познавательное интервью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 14:45
– Московский клуб?
Нет, не московский.
– Из РПЛ?
Нет,не угадали
- Это футбольный клуб ?
Не могу ответить.
- Это кёрлинг,шахматы?
Не заставляйте меня раскрывать тайну.
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 14:42
С ФНЛ надо начинать и выходить в РПЛ.
LOpp
LOpp
08 октября в 14:39
– Московский клуб?

- Нет, не московский.

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значит в Зенит собрался.
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
08 октября в 14:38
Я бы на месте СНГ Евсеева забрал главным тренером Академии, писюлей всем раздавать!!!
mihaluch
mihaluch
08 октября в 14:38
У Евсеева есть один вариант Тамбов.
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