Бердыев хочет работать в Москве. Но «Динамо» надо учитывать и минусы наставника

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сегодня, 12:56

Намекали на Спаллетти, но рядом еще один чемпион России. «Соккер.ру» разбирает актуальный вариант.

Выбор наставника всегда приводит к дискуссии. Чтобы упростить оценку логичной идеи пригласить в «Динамо» именно Бердыева, рассмотрим вариант с двух точек зрения.

Козырь. Чемпионский опыт

Первый плюс назначения в «Динамо» Бердыева – брал трофеи. Обыгрывал в финале Кубка именно москвичей. Станет первым со времен Сёмина наставником команды, который выигрывал чемпионат России. Но Юрий Павлович зашел в другие времена. Да и сам Курбан Бекиевич отличается по подходу. И от Хохлова, Петреску, Черчесова, Кобелева, Калитвинцева и Новикова тоже отличается. Команде «Динамо» может быть полезной работа со столь опытным человеком, у Бердыева в России 7 трофеев.

Слабость. Недавние неудачи

Бердыев поднял «Рубин» и сделал сильнее «Ростов». Но надо учитывать фактор времени. Попытка еще раз зайти в казанскую реку не увенчалась успехом. И в Ростове-на-Дону тренер часто руководил процессами на расстоянии – в роли вице-президента клуба, хотя и с широкими полномочиями. Да и чем завершился тот отрезок в истории «Ростова»? Распродажей и сменой руководства. Не вина только Бердыева, но это не совсем то, что нужно «Динамо». А в Казани со второго раза возродить клуб у Бердыева не получилось – всего 19 побед в 66 матчах.

Козырь. Имя в большом футболе

Отдав Филиппа и поддержав отставку Новикова, Бувач – спортивный директор «Динамо», должен пригласить нового наставника и попытаться найти лидера. Назначив Бердыева, руководители клуба упрощают себе жизнь. Курбана Бекиевича знают в футболе, к нему пойдут интересные мастера. У Новикова такого козыря не было. К Бердыеву потянутся и сейчас, и в другие трансферные окна. А слухи, что Бувач вел тренировки перед «Краснодаром», не значат, что ему хочется за все отвечать лично и постоянно. Директором работать легче.

Слабость. Привычка всем управлять

У каждого клуба своя структура. Повезло руководителю, которого слушают всегда, чаще всего понимая без слов. И не повезло командам, где боссы меняются, как у «Динамо». Касается не только тренеров, ведь Желько Бувач в клубе не пять лет. Насколько его позиции прочны? Можем только догадываться. И точно знаем, что Бердыев, который привык быть менеджером по аналогии с Фергюсоном и Венгером, а не строго тренером, может не только помогать команде, но и вредить, если к нему потянутся агенты и посредники. Но кто мешает оговорить задачи и полномочия Бердыева заранее? Пусть Бувач отсекает лишних и контролирует ситуацию, это его работа.

Козырь. Мгновенная адаптация к РПЛ

Кто сказал, что Спаллетти мечтает вернуться в Россию, чтобы работать в РПЛ не с «Зенитом»? У Лучано есть связь с Санкт-Петербургом, у него там недвижимость. И из-за давних непростых отношений фанатов двух клубов может отказать москвичам. Каррера вряд ли бросит все и поедет в РПЛ . Именитый иностранец запросил бы немаленький бюджет, а кто его в кризисные времена обеспечит? Бердыев же взял паузу, отдохнул, готов к реваншу за последнюю неудачу и понимает, куда идет и зачем. Больше года изучал новую РПЛ , в отличие от западных иностранцев.

Слабость. Проблемы с атакующей игрой

Знающим фанатам не нужно напоминать, что в «Ростове» и во второй раз в «Рубине» опытный наставник тактически отошел от золотых стандартов игры в защите – вертикального футбола стало больше, менял стиль. Но в случае именно с «Динамо» парадокс как раз в том, что у Новикова защита работала лучше, чем атака на дистанции. Неслучайно по итогам девяти туров москвичи пропустили меньше всех наравне с «Зенитом». Сможет ли Бердыев дать команде то, что ей так нужно, а именно результативность? Остаются сомнения.

Козырь. Новиков не оставил руины

Калитвинцев и Хохлов уходили, когда «Динамо» опускалось в зону вылета. А Новиков оставил команду в шести пунктах от первого места после 9-го тура. Другой расклад. Надо отдать должное молодому тренеру, принял решение и за руководство, и за себя. И нельзя всегда скидывать всю ответственность на одного, если ему отчасти банально не повезло. «Динамо» не играло неправильно от «а» до «я». Просто не прыгнули выше – на уровень группы ЛЕ с параллельной борьбой за самые высокие места в РПЛ . Но именно Бердыев может лучше многих подхватить команду, где нужно точечное включение хитрого наставника.

Слабость. У «Динамо» нет стратегии

Вот вывел бы Новиков команду в Лигу Европы, что дальше собирались делать боссы клуба? Следующий шаг от руководства не был продуман. Бувача как раз взяли, поскольку ни номинальный совет директоров, ни фактические управленцы не являются людьми футбола. Тот же Новиков задержался случайно, не в рамках стратегии. Даже сейчас снова заняли выжидательную позицию. Глянут, как «Динамо» Бувача-Кульчия сыграет против уставшего «Краснодара», и если удачно – могут снова тянуть. Проблема Бердыева, что в «Динамо» понятия не имеют, какой им тренер нужен. Сомневаться будут во всех.

Мнение читателей. Бердыев подходит «Динамо»?

Крупно повезло, что Новиков настолько лоялен клубу, что даже удивил ряд коллег добровольной отставкой. «Зачем уходить, если не увольняют»? Ответ кроется в желании Кирилла Александровича увидеть переход «Динамо» на новый уровень. Добиться этого непросто – конкуренты готовились к штурму вершины с другими бюджетами и дольше. А здесь речь о клубе, что прошел очищение ФНЛ за грехи руководства. И футболистов с тренерами тоже.

Но Бердыев, как и Спаллетти, кажется наставником, который может подправить детали. Состав уже не изменится кардинально, но водить за руку Евгеньева и Фомина на тренировках Курбан Бекиевич может. Делал так с другими молодыми игроками, успешно объясняя тактику. Наставник молодежной сборной Галактионов или Кирьяков точно не большие мастера развития игроков. И заход о Венгере забавляет – Арсен не мастер адаптации к новым реалиям, иначе давно бы выиграл ЛЧ с ПСЖ .

Похоже, что москвичам нужен наставник, который отличается от Новикова опытом и строгостью. Если назначат Бердыева, то логику Бувача и руководства «Динамо» удалось угадать – изначально его или Сёмина выделяли. Оба в России, знают РПЛ , у них есть имя и чемпионства. И мотивация есть. Точно не худшие варианты. Сам Бердыев давно присматривал именно московский клуб – были варианты со «Спартаком» и «Локомотивом». Еще мог зайти в «Сочи». Хочет работать, скучно сидеть на месте.