Евсеев может уйти из «Уфы». Вариант на замену — тренер «Велеса» Стукалов

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06 октября 2020, 18:46

В «Уфе» может смениться главный тренер.

По информации источника, может покинуть свой пост. На его должность могут пригласить главного тренера «Велеса» .

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет ли это отставка или уход по собственному желанию», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

«Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ , набрав 6 очков после 10 туров.

Ранее о будущем Евсеева в «Уфе» высказался председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.