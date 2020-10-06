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Евсеев может уйти из «Уфы». Вариант на замену — тренер «Велеса» Стукалов

06 октября 2020, 18:46

В «Уфе» может смениться главный тренер.

По информации источника, Вадим Евсеев может покинуть свой пост. На его должность могут пригласить главного тренера «Велеса» Алексея Стукалова.

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет ли это отставка или уход по собственному желанию», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

«Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков после 10 туров.

Ранее о будущем Евсеева в «Уфе» высказался председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

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Все комментарии
valt134
valt134
07 октября в 01:51
Считаю Сашу Беленова одним из сильнейших клиперов на сегодняшний день. Да и Евсеев не последний в своём ремесле. Удивляет место команды в турнирной таблице. Думаю, это временно. Удачи!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
06 октября в 22:32
Куй вам , а не Европа !
sprint5
sprint5
06 октября в 21:51
что еще самодур Мурзагулов выдумает а скорее и команды не будет
311
311
06 октября в 21:46
Не захотел сливать Спартаку - до свидания!)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 октября в 21:25
Вадик быстро найдет себе клуб, у него есть неплохие тренерские способности. Уфа будет жалеть об уходе Евсеева.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 20:57
Вадик без работы не останется.
Caniggia
Caniggia
06 октября в 20:57
Всё, выдохся Евсейка и его "евсейбус" превратился в сплошную дырку от бублика.
Сп62
Сп62
06 октября в 20:45
Если нет игроков, то при чём здесь тренер. Тут даже чемпион Семак не поможет.
pomor45
pomor45
06 октября в 20:28
Не Стукалов ли настучал?
Знатог
Знатог
06 октября в 19:35
Евсеев в Спартак?
beefs
beefs
06 октября в 19:20
что-то Евсеев быстро сдулся...
Байкал-38
Байкал-38
06 октября в 19:15
Как и предполагалось, Газизов не простил ничьи в 3 туре.
alex074
alex074
06 октября в 19:10
Как уже надоела эта чехарда с тренерами в РПЛ...Руководители, Вы можете понять, что играет на поле не тренер, а игроки и с них спрос никакой...И тусуя туда-сюда тренеров, Вы ситуацию не измените. Как говорится в басне Крылова: А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь"
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 19:03
будет неправильно)))он нужен)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 октября в 19:02
А разве это не одно и тоже :отставка или "уход по собственному желанию" руководства?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 октября в 18:59
Кто-то будет сожалеть?
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 18:50
Газизов раздербанил Уфу в пользу спартака так, что Вадиму нехрена там делать.
Zenit_84
Zenit_84
06 октября в 18:47
Что же, посмотрим что Стукало
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