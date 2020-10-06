Евсеев может уйти из «Уфы». Вариант на замену — тренер «Велеса» Стукалов

В «Уфе» может смениться главный тренер.
По информации источника, Вадим Евсеев может покинуть свой пост. На его должность могут пригласить главного тренера «Велеса» Алексея Стукалова.
«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет ли это отставка или уход по собственному желанию», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.
«Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков после 10 туров.
Ранее о будущем Евсеева в «Уфе» высказался председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.